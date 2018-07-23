Никаких ограничений или запретов на выезд из Таджикистана для четырехлетнего внука лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири – Иброхима (Хамзы) Тиллозода не существует. Об этом «АП» заявил пресс-секретарь пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, вплоть до сегодняшнего дня ни один из близких ребенка, ни его попечители не обращались к соответствующим властям по поводу его выезда за рубеж для лечения.

«Если у ребенка имеется соответствующий паспорт и сопровождающее его лицо, он в любой момент может покинуть территорию страны», - отметил Улугходжаев.

При этом он отметил, что мать ребенка Мижгона Зайниддинова «не обращалась в соответствующие инстанции Таджикистана для получения паспортов для себя и для больного ребенка».

Отметим, что на портале Change.org организован сбор подписей в поддержку Иброхима (Хамзы) Тиллозода – четырехлетнего внука Мухиддина Кабири, лидера запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Организаторы акции сообщают, что мальчик болен раком, но его не выпускают за границу для лечения.

Об ухудшении здоровья ребенка стало известно в начале 2018 года. Тогда сообщалось, что его госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание. У ребенка диагностировали эмбриональную карциному. Его прооперировали в Таджикистане, но, как утверждается, операцию делали непрофильные врачи. За этим последовало развитие опухоли.

Петиция обращена к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Сообщается, что семья ребенка также обращалась к главе Исполнительного аппарата Озоде Рахмон.

Отец ребенка – Рухулло Тиллозода покинул Таджикистан несколько лет назад. Власти страны обвиняют его, как и лидера ПИВТ, в поддержке вооруженного мятежа, который организовал бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода. Якобы по поручению своего отца, Мухиддина Кабири, он передал генералу более миллиона долларов на подготовку бунта.

Сообщалось также, что у матери ребенка – Мижгоны Зайниддиновой изъяли документы. О том, что ей не позволяют выехать за рубеж, сообщил другой сын лидера ПИВТ Мухаммад Тиллозода.

После мятежа, который устроил Абдухалим Назарзода в сентябре 2015 года (согласно официальной версии, он и его сторонники похитили оружие, организовали нападение на сотрудников милиции, а затем скрылись на территории Ромитского ущелья, где позднее были разгромлены в ходе спецоперации), власти обвинили ПИВТ в причастности к этим событиям. Они заявили, что генерал координировал свои действия с Кабири, а партия якобы планировала захват государственных объектов. Партия была запрещена, более сотни ее сторонников задержаны и осуждены. Двое представителей ее руководства получили пожизненные сроки.

Сам Мухиддин Кабири покинул Таджикистан в марте 2015 года, опасаясь преследования. Его обвинили в «создании преступных групп» и объявили в международный розыск.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus