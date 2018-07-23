За минувшие выходные в результате трех ДТП на территории республики погибли 5 человек.

На трассе Душанбе-Куляб днем 22 июля водитель автомашины Opel Astra Исмоил Бобобеков не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с другой автомашиной Opel Аstra, сообщает пресс-служба МВД.

В результате, Бобобеков и его пассажиры Эрадж Ниёзов и Мохинав Хакимова от полученных травм скончались в больнице.

«Другие пассажиры автомашины 41-летняя Матлюба Салимова и несовершеннолетные Хусноро Хабибова, Ясмина Юсуфова госпитализированы с тяжёлыми травмами», - сообщает пресс-служба.

Также в этот день водитель автомашины Nexia, 23-летний Салмон Саломзода во время движения от района Темурмалик на сторону Дангары, находясь в пьяном состоянии, сбил 18-летнюю Махмадшариф Сафарова.

«В результате Сафаров, получив тяжёлые травмы, скончался в больнице», - говорится в сообщении.

Утром 21 июля водитель автомашины Opel astra, 24-летний Ризвониддин Мирзо во время движения по трассе Душанбе-Турсунзода не справился с управлением и сбил 7-летнюю Нозанин Шарбатову.

«Девочка скончалась на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства указанных ДТП», отмечает пресс-служба МВД.

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