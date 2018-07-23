В рамках очередного заседания Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, которое состоялось 20 июля в Баку, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода встретился с Генсеком Интерпола Юргеном Штоком.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в поиске лиц, находящихся в международном розыске, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В пресс-центре отмечают, что национальное центральное бюро «Интерпол» МВД РТ является одним из активных ведомств, и вносит свой весомый вклад в борьбе со всеми видами преступности и преступлений.

По данным МВД Таджикистана, в ноябре 2017 года 2 тыс. 528 граждан Таджикистана находились в розыске по линии Интерпола. Они подозреваются в совершении тяжких преступлений – убийствах, грабежах и разбоях, мошенничестве, терроризме, экстремизме и др.

МВД отмечает, что из этого числа в членстве в террористических и экстремистских организациях подозреваются более 1 тыс. 870, 35 из которых являются активными членами Партии Исламского возрождения.

Между тем, по сообщению МВД РФ, руководители правоохранительных органов стран СНГ подписали межгосударственный Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.

Подписание документа межгосударственного уровня состоялось на площадке СМВД впервые. До настоящего времени аналогичные документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств СНГ.

Внесенные в Соглашение изменения направлены на детализацию содержащихся в национальных информационных системах сведений о перемещении транспортных средств через границы и прохождении таможенного контроля, о постановке на государственный учёт, о полученных в ходе эксплуатации повреждениях, приведших к конструктивной гибели, а также обмен указанными данными между компетентными органами с использованием современных информационных технологий.

Кроме того, закреплен срок, по истечении которого может быть запущена процедура обращения невостребованного автотранспортного средства в доход государства, на территории которого оно обнаружено и находится.

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