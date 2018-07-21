Кулябская прокуратура оправдала капитана УМВД Куляба капитана Саидмумина Исломова, который совершил смертельный наезд на 15-летнего мальчика Фирдавса Халимова.

Прокурор Куляба Рахмонали Имомзода на пресс-конференции 20 июля сообщил, что невиновность исломова подтверждена результатами двух автотехнических экспертиз.

«Экспертиза показала, что Исломов не имел возможность предотвратить аварию. Две экспертизы центра автотехнической экспертизы и республиканская комиссия дали такое заключение», - заявил он.

При этом он сообщил, что Исломов уволен с работы.

Напомним, трагедия, в результате которой погиб 15-летний ученик школы №6 города Куляба Фирдавс Халимов произошла в ночь на 13 февраля. Его сбил следователь Кулябского УМВД капитан Саидмумин Исломов.

В прокуратуре города тогда сразу же заявили, что дело это засекретили, а по мнению местной общественности, правоохранительные органы Куляба делали все возможное, чтобы затянуть расследование этого дела. Это необходимо, чтобы о деле, в конце концов, забыли, и виновный в аварии мог избежать наказания, считают местные жители. А сам исломов, по словам близких семьи погибшего Фирдавса, что через несколько дней после ДТП приходил к родителям мальчика и уговорил отказаться от жалобы.

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