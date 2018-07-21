В Таджикистан для участия в фестивале «Крыша мира» приедут представители узбекского музыкального и танцевального искусств.

В рамках их приезда будут организованы дополнительные мероприятия в Душанбе, сообщили в Швейцарском офисе по сотрудничеству в Таджикистане.

В частности, 24 июля в 15 часов состоится мастер-класс хореографа-постановщика Владислава Мирецкого в танцевальной студии «Падида», а 25 июля в 10 часов такой же мастер-класс пройдет в танцевальной студии «Новая эра».

Одновременно 25 июля в 10 часов мастер-класс государственного камерного оркестра национальных инструментов «Согдиана» в Союзе композиторов РТ, а в 18.00 состоится совместный концерт группы «Согдиана» и Владислава Мирецкого в здании Академического театра им. Лохути. Вход на все мероприятия свободный.

Музыкальный фестиваль «Крыша мира» ежегодно проходит в июле Хороге (ГБАО).

Его задача – привлечь общественное внимание к традиционному наследию и богатой истории стран Центральной Азии.

Площадкой фестиваля «Крыша мира» обычно служит Центральный городской парк Хорога. В его программе представлен широкий срез фольклорных коллективов Памира и других областей Таджикистана, а также выступления зарубежных ансамблей из соседнего Афганистана, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана. Помимо традиционной музыки, танцевальных и театральных номеров, здесь можно познакомиться с экзотической национальной кухней народов, приобрести аутентичные музыкальные инструменты и прикладное искусство, посетить ремесленные мастер-классы, а также увидеть тематические документальные фильмы, которые представляют страны-участницы.

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