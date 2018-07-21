Прокуратурой Согдийской области в течение шести месяцев текущего года в отношении пяти сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.

Об этом 20 июля сообщил журналистам прокурор области Хабибулло Вохидов.

«В их числе, к примеру, два сотрудника Управления Агентства по контролю за наркотиками по Согду Алишер Курбонзода и Мурод Ходжизода. В отношении них уголовное дело возбуждено по статье 314 часть 1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Таджикистана за укрытие преступления других лиц. В настоящее время они находятся в розыске», - рассказал детали и.о начальника отдела по надзору за следствием прокуратуры области Исмоил Исмоилов.

По его словам, в отношении инспектора милиции ОГАИ Иди Ваххобова возбуждено уголовное дело по статье 246 части 3 (хищение средств, выданных в качестве кредита) УК РТ.

«Он получил кредит в размере 70 тыс. сомони в областном филиале «Амонабанк»-а и не вернул. В отношении судоисполнителя Б.Гафуровского суда Шероза Джураева возбуждено уголовное дело по статье 363 УК РТ (неисполнение приговора суда), а в отношении старшего помощника военного комиссара города Канибадама Шарифа Шарипова - по статье 319 части 1 (получение взятки) УК РТ, - сообщил Исмоилов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus