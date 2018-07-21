Завершился первый круг чемпионата Таджикистана среди женских команд. Столичная команда «Зебонисо» одержала пять побед в пяти сыгранных матчах.

В заключительном туре первого круга душанбинские футболистки одержали гостевую победу над сборной «Согда» – 3:0. У победителей отличилась Некубахт Худододова, которая забила два мяча. Еще один мяч на свой счет записала Мадина Фозилова, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

В другой встрече тура «Хатлон» на выезде взял верх над «Регар-ТадАЗом» – 3:0. В составе бохтарской команды дублем отметилась Лайло Халимова.

После первого круга чемпионата с 16 набранными очками уверенно лидирует команда «Зебонисо» (Душанбе). За ней с одинаково набранными очками (9) следуют команды «Хатлон» (Бохтар) и «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде). Шесть очков набрала команда «Согд» (Худжанд). По «нулям» у команд «Барк Нурек» (Нурек) и «Равшан» (Куляб).

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