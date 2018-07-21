Подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена – Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову – грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на адвоката Айман Умарову.

«По части 2 статьи 99 УК РК (убийство), пункт 7 «совершенное группой лиц, возможно, по предварительному сговору» и пункт 10 «с целью сокрытия другого преступления или облегчить его совершение» срок наказания – от 15 до 25 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без такового», – говорит Умарова.

Оба подозреваемых были задержаны 20 июля. Нуралы Киясов с санкции суда взят под стражу сроком на два месяца. В ходе заседания он расплакался и заявил, что он не трогал фигуриста, а «только смотрел». Его подельника Армана Кудайбергенова задержали на сутки позже. По информации полицейских, Кудайбергенов признался, что именно он нанес удар ножом Денису Тену.

Полиция Алматы сообщает, что задержанные рассказали, что им нужны были деньги, они решили своровать зеркала. О том, что их жертвой стал Денис Тен, - узнали из Интернета.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию Денис Тен погиб вечером 19 июля. Спортсмен застал двух воров в момент кражи зеркал с его машины и попытался им помешать. По данным полиции, в завязавшейся драке его ударили ножом, повредив бедренную артерию. В то же время в Минздраве уточнили, что ударов было несколько. «Посмертный диагноз определен как множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть», - сообщила замминистра здравоохранения Лязат Актаева.

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