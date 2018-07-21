Органы следствия прекратили производство уголовных дел в отношении 12 человек, которые розыскивались за причастность к экстремисту и терроризму и добровольно явились в правоохранительные органы.

Об этом на пресс-конференции 20 июля сообщил прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов.

«Эти 12 лиц, которые были причастны к фактам терроризма и экстремизма, сами пришли в правоохранительные органы. И учитывая, что в их действиях не было состава тяжкого преступления, производство уголовных дел было прекращено», - сказал он и добавил, что 12 человек сдались органам за последние 4 года – с 2014 по сегодняшний день.

Вохидов также сообщил, что 19 июля еще двое граждан страны были освобождены из СИЗО №2 города Худжанда, одна из них женщина.

«42-летняя жительница города Душанбе Муаттар Махмадиева обвинялась по статье 401 УК РТ, которое предусматривает уголовную ответственность за незаконное вовлечение граждан Республики Таджикистан для участия в военных действиях на территории других государств, - разъяснил эти сведения следователь Давлатбек Сафаров. – Ее с тремя несовершеннолетними детьми увёз в Сирию её брат 37-летний Шодихон Махмадиев, житель селения Ганчбор города Вахдат который в данный момент находится в розыске».

По его словам, Махмадиева, которая также находилась в розыске, добровольно явилась в следственные органы.

«Так как в её действиях не было состава другого преступления, уголовное дело в отношении неё было прекращено, после чего она была освобождена», - сообщил Сафаров. Другой освобожденный – 26-летний житель города Душанбе Расул Султонов, который находился в розыске за участие в деятельности запрещённой на территории Таджикистана религиозной организации «Салафия».

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