09:21, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

Областной фестиваль-конкурс народных ремесел проводится в рамках Года развития туризма и в честь 27-летия Государственной независимости страны в июле-ноябре текущего года на основе решения председателя области, сообщает пресс-служба глава области.

Фестиваль-конкурс проводится с целью развития и популяризации народных ремесел, презентации истории нации, возрождения обрядов и традиций, популяризации национальной одежды, развития искусства ремесленничества, презентации туристических компаний, а также стимулирования и поощрения мастеров народного творчества.

Фото Asia-Plus

В конкурсе могут принять участие представители городов и районов области с представлением ремесленнической продукции, национальных блюд и высокоидейных культурных программ.

Победители будут определяться в таких номинациях, как ткачество, швейное дело, изготовление сувениров, гончарное и кузнечное дело, резьба по дереву, прядение, кожевенное производство, художественное искусство.

Фото Asia-Plus

За первое, второе и третье места будут вручены денежные премии соответственно три, две и одна тысяча сомони. Денежные премии также предусмотрены за лучшие культурные программы.

Общий призовой фонд фестиваля-конкурса составляет 60 тысяч сомони.

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