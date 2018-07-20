Дехкане Таджикистана, вырастившие лук в огромном объеме, понесли убытки. Причина – избыток продукта на рынках и низкие цены. Эксперты считают, что в Таджикистане фермеры не очень хорошо осведомлены о ситуации на рынке овощей, отсутствует аналитика рынка и, соответственно, прогнозирование.

Россия нам не светит

На фоне подорожания курса доллара, повышения цен на ГСМ и транспорт цена на их продукцию упала до 40-50 дирамов, что ниже ее себестоимости. Не отстают в падении цен и помидоры – их можно оптом закупить у фермеров по 50-70 дирамов за килограмм.

В последние годы в Таджикистане на луке можно было неплохо зарабатывать, экспортируя его в Россию. Лук экспортировался сразу после уборки с поля, поэтому не было необходимости строить хранилища. С 2017 года спрос на таджикский лук резко упал. Как объяснили аналитики East Fruit, развитие инфраструктуры хранения и доработки продукции в России стало причиной падения цен на лук на российском рынке и, соответственно, спроса на таджикскую сельхозпродукцию.

«Благодаря строительству современных хранилищ и развитию современных технологий выращивания лука импорт его в Россию снизился с более чем 600 тыс. тонн в 2007 году до 138 тыс. тонн в 2016 году. При этом практически весь импорт приходится на поставки лука из Египта и Китая», - отмечают аналитики East Fruit.

Фото Asia-Plus

По данным этой организации, цены на лук в России составляют $0,24 за кг, на Украине - $0,10 за кг, а в Польше - $0,18 за кг. При таком уровне цен на данных рынка сбыта об экспорте лука можно забыть, так как его транспортировка обойдётся дороже.

Таким образом, в долгосрочной перспективе экспорт лука из Таджикистана в Россию перестанет быть привлекательной рыночной нишей.

Рынок надо знать!

В Таджикистане фермеры не очень хорошо осведомлены о ситуации не только на мировом, но и на внутреннем рынке овощей. Отсутствует аналитика рынка и, соответственно, прогнозирование. Вследствие этого, например, один год дехкане массово сажают арбузы, ориентируясь на их прошлогодние высокие цены. Но от перенасыщения рынка продать товар по высокой цене они не могут, терпя при этом убытки.

Так получилось и с луком. Вырастить этот сельхозпродукт, как рассказывают дехкане, нелегко и недешево.

При нынешней системе хозяйствования фермер тратит на выращивание лука распространённого сорта «чиполлино» на 1 га в общей сложности около 3 тонн различных удобрений, это более 10 тыс. сомони по нынешним ценам. Кроме того, примерно 2-3 тыс. сомони составляют расходы на химзащиту и борьбу с вредителями. Столько же составляют расходы на прополку и сбор урожая – день работы наемного работника оценивается в 30 сомони.

Вследствие слабой материальной обеспеченности аграрного сектора дехкане, выращивая продукцию, еле покрывают расходы на технику, ГСМ, удобрения и семена.

Расходы одного арендатора на гектаре земли составляют от 30 до 45 тысяч сомони за сезон, иногда даже выше. По словам Шокирджона, который вырастил лук на площади 2 га в одном из хозяйств Турсунзаде, аренда 1 га земли в зависимости от условий местности стоит от 7 до 10 тыс. сомони в год. Подготовка земли: вспашка, боронование, чизелирование, бороздование, сев - все вместе обходится в 15-20 сомони на сотку, или 2 тыс. сомони на гектар.

Фото Asia-Plus

Следует отметить, что очень остро стоит и проблема качественных семян. Семена лука стоят в зависимости от сорта порядка 200–400 сомони, на 1 га требуется 12-15 кг.

Как отметил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Курбонали Партоев, семена, привезенные из-за рубежа, не адаптированы к нашим условиям. Они у нас дают хороший урожай в первый год, а на второй уже нет. «Надо поддержать селекционную работу наших ученых, усилить их материальную базу, отправлять на повышение квалификации в другие страны», - говорит ученый.

В последние годы и дехкане, и ученые не раз поднимали вопрос о проблемах полива.

По словам дехкан, на многократный полив 1 га земли, включая услуги водхоза и наемных мирабов (поливальщиков), они тратят более 6 тыс. сомони.

По мнению Партоева, нынешняя система полива имеет недостатки и с точки зрения плодородия почвы: «Используя старые способы полива, мы обедняем почвы. У нас рядковые поля, вода смывает и разрушает плодородный слой почвы. Где это возможно, нужно немедленно переходить на капельное орошение, вследствие чего можно сэкономить воду и финансовые расходы на орошение; кроме того, сохраняется плодородие почвы, повышается эффективность минеральных удобрений, 70 процентов которых смывается при бросковом поливе», - считает эксперт.

Кроме того, по словам Партоева, необходимо внедрять технологии пленочной системы, которые в 50 раз уменьшают расходы воды. Пленка не дает воде испаряться. Это также предотвратит эрозию почвы.

Нужна госпомощь

Урожайность лука в среднем составляет 50-70 тонн с одного гектара. Сегодня дехканин реализует лук по 40-50 дирамов за килограмм, это ниже себестоимости выращенной продукции. В некоторых местах дехкане готовы вспахать землю, не собирая урожай лука: «Несобранный лук пойдет на удобрение, - говорят они. – Посадим кукурузу или фасоль на второй урожай».

Фото Asia-Plus

Чтобы спасти положение, эксперты предлагают государству помочь найти новые рынки сбыта таджикской сельхозпродукции, строить больше овощехранилищ, чтобы сразу после уборки не продавать товар за бесценок, помочь производителям сельхозпродукции снизить расходы на ГСМ, удобрения, воду и семенной материал с помощью внедрения современных технологий. Спрос на качественную таджикскую сельхозпродукцию обязательно будет.

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