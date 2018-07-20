Столичные власти решили детально разобраться с причинами простоя душанбинских промпредприятий и приложить усилия, чтобы их реанимировать. Насколько окажутся эффективными шаги по восстановлению производств?

Мэр Душанбе Рустам Эмомали 11 июля на пятнадцатой сессии городского маджлиса народных депутатов поставил задачу представить реальные планы возобновления производства продукции на простаивающих промышленных предприятиях столицы и поручил принять меры в отношении владельцев этих предприятий.

Столичный мэр поручил в ближайшее время наладить импорт новейшего оборудования для промышленных предприятий города и тем самым увеличить объем конкурентоспособного производства, создать новые промышленные предприятия, рабочие места.

Рустам Эмомали также обратил внимание депутатов, глав промышленных предприятий Душанбе на необходимость увеличения производства школьной одежды, специальной одежды для сотрудников отдельных служб, сферы торговли, быта и транспорта.

Языком цифр

По различным данным, промышленным комплексом города Душанбе на сегодня производятся более 300 наименований продукции. В объеме произведенных в республике товаров народного потребления (включая продовольственные товары) около 30% составляет продукция столичных производителей.

Основная экспортируемая продукция, производящаяся в городе Душанбе – это пряжа хлопчатобумажная, готовые х/б ткани, чулочно-носочная продукция, кабельные изделия, продукты переработки сельхозпродукции, табачная продукция, оборудование для торговли и др.

На город Душанбе в общем объеме ВВП Таджикистана, сложившегося по итогам девяти месяцев 2017 года, приходится 17,7%.

Между тем темпы экономического роста в Душанбе в январе–сентябре 2017 года составили 5,8%, а объем регионального валового продукта за девять месяцев 2017 года сложился в сумме 7 млрд 510 млн сомони, из которых 22,9% приходятся на производство товаров, 73,2% - на услуги и 3,9% - на налоги.

На месте заводов - пустыри

Душанбе когда-то считался одним из развитых промышленных центров СССР.

В конце прошлого века в столице Таджикистана работало более 90 крупных предприятий, на каждом из которых трудилось до 3 тысяч человек.



Среди самых крупных: текстильный, шёлковый, мясоконсервный, цементный комбинаты, заводы "Душанбесельмаш", "Таджиктекстильмаш", кабельный, бытовых холодильников, авторемонтный, торгового машиностроения. Многие предприятия, особенно лёгкой и пищевой промышленности, работали исключительно на местном сырье.

Шелкомотальная фабрика в районе душанбинского аэропорта уже давно не работает Фото Asia-Plus

Мы побывали на некоторых самых крупных предприятиях, чтобы узнать, работают ли они вообще.

Например, бывший Душанбинский завод холодильников когда-то являлся гордостью республики. Это было одно из крупнейших предприятий страны, выпускавшее известные не только в СССР, но и за его пределами холодильники «Памир». Сейчас обширная территория пустует.

Напротив завода «Памир» был расположен не менее знаменитый Арматурный завод им. С.Орджоникидзе. Завод, производивший чугунное литье, арматуру, был основан в 1933 году. По данным Минпрома и новых технологий РТ, в 2004 году предприятие было приватизировано, с 2007 года занималось выпуском дверей и металлоконструкций, который со временем был прекращен. Сейчас один корпус завода занимает предприятие по производству безалкогольных напитков компании Coca-Cola. Другие корпуса еще ждут своей очереди, «красуясь» разбитыми окнами. На еще одном участке китайские предприниматели занимаются производством арматуры.

На территории некогда известного предприятия «Таджиквторчермет» - груды собранного металлолома и десяток китайских рабочих в задымленном цеху.

Такая же ситуация была и на территории домостроительного комбината (ДСК-2) и бывшего ремонтно-экскаваторного завода на улице Борбада. По словам жителей этого района, по вечерам им не дают покоя шум и выброс наружу черного дыма со специфическим запахом.

Сегодня территория бывшего столичного опытного авторемзавода (ДОАРЗ-5) отдана коммерсантам. Все три этажа заводоуправления занимают частная лечебно-диагностическая клиника «Олами тиб» и несколько мелких фирм и магазинов автошин и запчастей. На территории расположены автомастерские, цеха по изготовлению окон и дверей из дерева и металлопластика.

Большая часть территории авторемзавода давно уже превратилась в ремонтно-перевалочную базу большегрузных авто, или, как принято сейчас называть, «транспортно-логистический комплекс».

Фото Asia-Plus

Завод «Текстильмаш», ныне ГУП «Коргохи мошинсози» (Машиностроительное производство). Здание бывшего заводоуправления сейчас занимает филиал Исследовательского технологического университета «МИСиС». Сам завод выпускает продукцию для различных отраслей экономики, но производственные мощности предприятия используются не полностью, отчасти из-за отсутствия надежного рынка сбыта продукции.

Когда-то знаменитое столичное предприятие «Таджикатлас» славилось своей продукцией не только в Таджикистане, но и за его пределами. Менялись собственники… Сейчас предприятие практически не функционирует и даже стало предметом судебных тяжб.

Бывший завод «Элто» при НИИ «Фонон» работал в области разработки и изготовления пьезоэлектронных приборов стабилизации и селекции частоты – кварцевых генераторов и резонаторов. После обретения независимости здесь была налажена сборка телевизоров, которые представлялись на различных республиканских мероприятиях и выставках. Сейчас от той славы предприятия остался лишь дух. Головная часть здания находится в аварийном состоянии. Другая часть территории приватизирована предпринимателями, занимающимися изготовлением различных металлоконструкций.

В районе автовокзала когда-то был столичный консервный комбинат. Данное предприятие было образовано в середине прошлого века. В советское время здесь за сезон выпускалось 6 млн условных банок продукции. Душанбинцы постарше еще помнят, как очередь из грузовиков с фруктами тянулась на сотни метров от ворот этого предприятия. В сезон работа здесь кипела в три смены. Сейчас предприятие борется за выживание, а о тех миллионах банок остается только мечтать.



Что восстановить, с чем попрощаться?

В начале 90-х, как и по всему бывшему СССР, в Таджикистане прошла волна приватизации госпредприятий, но, встав на рыночные рельсы, они не заработали в полную мощь, превратившись в мелкие цеха, склады и пустыри.

Можно ли реально реанимировать работу когда-то известных крупных промпредприятий, что для этого нужно и во что это может вылиться? С этими вопросами мы обратились к экспертам-экономистам. Мнения экспертов разделились.

Экономист Амриддин Алиев считает намерение властей неправильным.

Шелкомотальная фабрика в районе душанбинского аэропорта уже давно не работает Фото Asia-Plus

- Власти поздно спохватилась. Сейчас это будет выглядеть как рейдерский захват.

По его словам, если изучить договоры и условия приватизации, в которых четко прописаны все условия, то можно было бы давно аннулировать все те договоры и вернуть предприятия государству.

- Никто не стал контролировать эти условия после приватизации, - говорит эксперт, - и кто как мог, так и поступал с этими объектами.

Другой эксперт в сфере экономики Дамир Соипов считает, что те предприятия, которые раньше работали за счет импортного сырья и запчастей, вряд ли сейчас смогут восстановить свою деятельность.

- Это обойдется дорого, и продукция не будет конкурентоспособной. В данный момент, думаю, было бы оправданно, прежде всего, восстановление предприятий пищевой промышленности, а также тех заводов и фабрик, которые могут выпускать товар на местном сырье.

Экономист Акрам Нурматов уверен, что столичные власти хотят попросту вернуть городские земли.

- На многих высвобождаемых землях строятся парки, - говорит эксперт. - Это действительно вложения с хорошей перспективой.

Эксперт считает, что для стимулирования производства необходимо внедрение повышенных ставок на неработающие предприятия. Так, человек заинтересованный обязательно завезет технологии, наладит производство, а вот те, кто не может или не хочет, уже будет вынужден вернуть сертификат на землю.

В надежде на поддержку властей

Другие эксперты были более оптимистичны. Они говорили о необходимости использования всех мер государственной поддержки, в том числе и в сбыте продукции, организации проектов импортозамещения.

Территория бывшего ДОАРЗ-5 отдана коммерсантам. Здесь расположены диагностическая клиника и несколько мелких фирм Фото Asia-Plus

Власти прежде всего должны ознакомиться с каждым предприятием отдельно и совместно находить пути решения проблем, восстановления инженерной инфраструктуры. Если же то или иное направление производства может быть невостребованным или неконкурентоспособным, то предложить выставление территорий производств на аукцион для зарубежных инвесторов, говорят экономисты.

Наряду с этим деловой и инвестиционный климат в стране остается на низком и непривлекательном уровне для инвесторов.

По мнению экономического обозревателя Нура Сафарова, мэрии города, помимо озвучивания идеи возобновления простаивающих предприятий, необходимо стать и лидером в проведении экономических реформ в городе, а возможно, и в республике в целом.

- Надеюсь, что у городского руководства есть четкое видение возобновления либо переориентации производства. В Душанбе на самом деле простаивают без деловой активности очень большие территории. Наверное, самым крупным примером является Таджикский текстильный комбинат. Он занимает территорию в несколько гектаров, был в свое время одним из крупнейших предприятий, а сейчас там функционируют лишь несколько цехов. А огромная территория простаивает. Возможно, стоит создать несколько компаний на месте одно большого производства?

Эксперт считает, что можно также привести примеры и с другими промышленными компаниями и большими автотранспортными предприятиями, которые занимают большие участки дорогой земли в Душанбе, но не функционируют и не зарабатывают денег ни для себя, ни для бюджета города.

- И если все же начнется рассмотрение этого вопроса, думаю, нужно будет подходить к нему взвешенно. Потому что большая часть предприятий – частная собственность, за которую нынешние хозяева заплатили немалые средства.

Вместо резюме

Каждый из специалистов высказал свое отношение к намерениям столичной мэрии относительно восстановления промпредприятий города. И хотя мнения были разными, но все эксперты сошлись во мнении в одном. Каждый из них выразил уверенность, что развивать город только административными мерами невозможно.

«Необходимо вовлекать и бизнес, и специалистов отраслей, и общество в диалог и находить оптимальные решения для развития города, особенно когда дело касается промышленного производства», - в один голос указывают экономисты.

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