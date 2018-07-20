ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ИЮЛЯ

2012 - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимов в Хороге выступил по местному телевидению и призвал население области оказать содействие в поимке подозреваемых в причастности к убийству главы Управления Госкомитета национальной безопасности РТ генерал-майора Абдулло Назарова.

2012 - В городе Хорог был ранен прокурор Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Нафасбек Дильшодов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ИЮЛЯ

1955 – Родился доктор политических наук Саймумин Ятимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 39-44 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 42-44 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар - Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 43-45 тепла.

По городу Хорог - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.