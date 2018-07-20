ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ИЮЛЯ

1989 – Верховный Совет Таджикской ССР принял закон «О языке».

1990 – Впервые проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню языка

2017 - Известный таджикский борец Комроншох Устопириён завоевал бронзу на Кубке Европы по дзюдо в Минске.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 ИЮЛЯ

1935 – Родился художник Рашид Абдурашидов.

1938-2010 – Родился композитор, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки композитор Фаттох Одинаев.

1935 – Родился художник Рашид Абдурашидов

1939 – Родился Народный писатель Таджикистана Темур Пулодов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла 34-39 тепла.

По Хатлонской области - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 39-44 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар - Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 43-45 тепла.

По городу Хорог - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 34-36 тепла.