ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ИЮЛЯ
1989 – Верховный Совет Таджикской ССР принял закон «О языке».
1990 – Впервые проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню языка
2017 - Известный таджикский борец Комроншох Устопириён завоевал бронзу на Кубке Европы по дзюдо в Минске.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 ИЮЛЯ
1935 – Родился художник Рашид Абдурашидов.
1938-2010 – Родился композитор, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки композитор Фаттох Одинаев.
1935 – Родился художник Рашид Абдурашидов
1939 – Родился Народный писатель Таджикистана Темур Пулодов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла 34-39 тепла.
По Хатлонской области - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла 34-39 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.
По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 39-44 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла.
По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Бохтар - Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 43-45 тепла.
По городу Хорог - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 34-36 тепла.
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