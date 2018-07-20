АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

На рынке «Султони Кабир» (Маг.10) состоится мини-выставка электроинструментов RTRMAX. Начало в 9:00.

- 21-22 июля в Душанбе пройдет республиканский чемпионат по фехтованию среди юниоров.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ИЮЛЯ

1994 - Принят Закон «О выборах президента РТ».

2011 - Сенаторы единогласно поддержали закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»;

2011 - Бренд «МЛТ» получил новое имя – «Мегафон-Таджикистан».

2012 - На востоке Таджикистана убит начальник Управления госкомитета национальной безопасности РТ по Горно-Бадахшанской автономной области генерал-майор Абдулло Назаров.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ИЮЛЯ

1932-1996 – Родился доктор медицинских наук, профессор Юсуф Исхаки.

1934 – Родился кинорежиссер Анвар Тураев

1963 – Родился писатель Сиёвуш.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 39-44 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Бохтар - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.