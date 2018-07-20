В Таджикистан пришла сильная жара. Столбики термометров переваливали отметку +40°C. При этом жители страны не меняют ритмов жизни, ходят, как обычно, на работу. Соответствуют ли их условия работы при жаре санитарным нормам и как определяются эти нормы?

В таджикском сегменте «Фейсбука» в различных группах выставляют фотографии цифрового термометра, установленного в районе столичного Текстилькомбината, с показателем свыше +50°C.

«Неужели жара превышает 55°C и почему гидрометцентр указывает на повышение температуры до +41°C?» - пишет один из участников обсуждения.

«А предусматривает ли законодательство какие-то нормы температурного режима на рабочих местах? Ведь, несмотря на жару, люди ходят на работу, вне зависимости от специальности, будь то строитель высотки, работающий под знойным солнцем, или офисный работник в помещении с климат-контролем», - вопрошает другой участник полемики.

В действительности оказалось, что тот термометр показывает немного завышенные цифры, и все же даже старожилы в Таджикистане говорят, что такая сильная жара, не спадающая несколько дней подряд, бывала крайне редко.

Самые жаркие лета

Для начала мы решили узнать собственно о тенденциях повышения температуры в Таджикистане.

Начальник гидрометцентра Агентства по гидрометеорологии РТ Джамиля Байдуллаева в интервью «АП» рассказала о некоторых случаях резкого повышения температуры воздуха в республике.

Фото Asia-Plus

Например, в июле 1944 года в большей части долинных районов Таджикистана максимальная температура воздуха была выше 38°C, а в южных и юго-восточных районах температура воздуха достигала 47°C выше ноля. По словам специалиста, 1944 год был годом абсолютного максимума температуры для большей части Средней Азии.

Специалист отметила, что спустя полвека, 6–10 июля и 1–6 августа 1994 года, на всей территории долинных районов наблюдалась жаркая и сухая погода. Среднесуточная температура воздуха составляла 28–31°C тепла.

- Это на 3-5°C выше средней многолетней, - говорит специалист. - Максимальная температура воздуха отмечалась в этот период в пределах 38,7–41°C.

Другой период повышения температуры выше нормы, по словам Байдуллаевой, был отмечен с мая по август 2008 года.

- Этот период был самым продолжительным, когда среднесуточная температура воздуха отмечалась в пределах 25–30°C, что на 4-7°C выше нормы. Это можно назвать рекордом. Число дней с максимальной температурой воздуха выше 37°C составило 51 день, превысив норму в 2,5 раза, а число дней с температурой 39°C и выше – 9-13 дней, превысив норму в 2-3 раза, - говорит эксперт.

В том году в мае, по ее словам, отмечалась очень теплая погода с недобором осадков. Средняя температура воздуха была выше нормы на 2,0–3,5°C, что отмечается в среднем один раз в 10-15 лет. В июне того года на станции «Исанбай» (район Рудаки) был зарегистрирован максимум температуры +45,0°C.

Фото Asia-Plus

На остальной части долинных районов максимальная температура воздуха отмечалась в пределах 38–43°C. В первой половине и в конце июля максимальные температуры воздуха отмечались в пределах 39,0–44,0°C.

В августе максимальные температуры воздуха отмечались в пределах от 37,0 до 42,5°C, а по крайнему югу - до 44°C выше ноля. Такая жаркая погода была обусловлена выносом сухого и жаркого воздуха из Ирана и Афганистана.

В последние два десятка лет получает все большее распространение температура воздуха от +37 до +40°C, что можно считать и следствием глобального потепления климата.

Комментируя ситуацию с нынешним летом, специалист отметила, что температура в пределах +40°C в июле является нормой для долинных регионов Таджикистана.

- Нормой также является повышение температуры выше отметки 40°C в пределах 5-6 случаев в месяц для центральных и северных долинных районов Таджикистана. Если же такое повышение температуры держится в течение 4-5 дней, то это уже можно считать аномальным. А вот, например, для Шаартуза (самая южная точка РТ) такое повышение температуры является нормой.

Правильные замеры

Комментируя ситуацию с термометрами, установленными на проезжей части, специалисты Агентства по гидрометеорологии РТ указывают, что для получения устойчивых значений температуры воздуха на метеорологических станциях измеряют температуру воздуха восемь раз в течение суток, каждые три часа, как и во всем мире. Так определяется температура воздуха в тот или иной срок, минимальная и максимальная температура воздуха в промежуток времени.

Днем замеряются максимальные отметки температур, а ночью – минимальные. Например, в Душанбе 10 июня в 15 часов был зафиксирован пик в +41,3°C, а самая минимальная температура - в 3 часа: +19,1°C.

Специалисты указывают, что термометры, установленные под палящим солнцем на приезжей части асфальтированной дороги с постоянным интенсивным автомобильным движением, не могут фиксировать температуру воздуха. Температура воздуха определяется в тени в той местности, где нет воздействия других факторов, наличия зданий, сооружений, водоемов, автодорог и прочего.

По словам начальник таджикского гидрометцентра, 10 июля 2018 года самая высокая температура – плюс 45°C – была зафиксирована в районе нижнего Пянджа. Самая низкая – плюс 17°C - в районе озера Каракол (Мургаб, ГБАО).

Фото Asia-Plus

- На конец первой декады середины календарного лета самая среднекомфортная температура сохранялась в районе озера Искандеркуль (+30°C), озера Сарез (+24°C), в Варзобе (+35°C), в районе Майхуры (+31°C), Шахристана (+20°C), Анзоба (+19°C).

А вот в районе зон отдыха на берегу Кайраккумского водохранилища температура была далеко не комфортной – плюс 41°C.

Законодательство без температурных норм

Несмотря на жару, в республике почти все организации работают в обычном режиме. А что говорит закон? Есть ли какие-либо льготы для работников в жаркие дни?

Юристы и специалисты по охране труда указывают, что вопрос соблюдения трудовых прав работника отражен в трудовом законодательстве, а именно: в Трудовом кодексе РТ (ТК РТ).

Руководитель юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев в интервью «АП» указал, что существует общая норма.

- Статья 331 ТК РТ предусматривает, что, независимо от организационной правовой формы, работодатель обязан создавать условия труда, отвечающие требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. Работодатель несет ответственность за нарушение требований по охране труда.

Юрист добавил, что согласно нормам ст. 55 Кодекса здравоохранения РТ во всех организациях, независимо от форм собственности, работодатели и должностные лица несут ответственность за причинение ущерба, нанесенного здоровью отдельных лиц, они ответственны за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности, профилактику заболеваний, создание условий труда, быта и отдыха работников и так далее.

Фото Asia-Plus

Наряду с этим эта статья Кодекса здравоохранения предусматривает, что все затраты, понесенные учреждениями здравоохранения в связи с лечением и ликвидацией заболеваний и травм, полученных физическими и юридическими лицами, независимо от их форм собственности, возмещаются в полном объеме в пользу соответствующих органов и учреждений здравоохранения в соответствии с законодательством РТ.

- Закон не устанавливает пределы погодных условий, при которых прекращается труд, но есть общая норма, согласно которой работник может самостоятельно прекратить труд, если считает, что продолжение работы в тех условиях может нанести вред его жизни или здоровью. Так, согласно нормам ст. 337 ТК РТ в случае, когда работник в процессе работы обнаруживает наличие опасности для его жизни и здоровья и не может устранить ее имеющимися в его распоряжении средствами, он вправе прекратить работу. Об опасной обстановке трудового процесса работник обязан немедленно поставить в известность непосредственного руководителя (бригадира, мастера, начальника участка) или орган охраны труда предприятия. За период устранения опасности за работником сохраняется его средний заработок, - говорит Навруз Одинаев.

Врачи рекомендуют!

В зависимости от погодных условий врачи рекомендуют адаптировать рабочий график, учитывая летнюю жару. Это разрешено и в ряде европейских стран.

Медики указывают, что в Таджикистане тоже следует улучшить условия труда и уменьшить влияние жары.

Фото Asia-Plus

- Но работодатели не спешат прислушиваться к рекомендациям врачей, - говорит врач Али Суфиев. - Обеспечивать безопасные условия труда работодателя обязывает Трудовой кодекс. В «Санитарных нормах микроклимата производственных помещений», утвержденных Минздравом СССР 31.03.86, № 4088-86, действующих ныне на территории РТ, говорится о том, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых норм время пребывания на работе должно быть ограничено.

По словам специалиста, температура внутри производственных помещений должна быть комфортной для работника и не требовать использования дополнительной спецодежды.

-Там, где производство связано с холодом или, наоборот, с высокими температурами и достижение такой температуры невозможно, следует делать всё возможное для приближения её к нормальной, - говорит Суфиев. - К примеру, оптимальной температурой для учебных классов в школах считается температуры воздуха плюс 21-22 градуса Цельсия. Перечень производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевой документацией, согласованной с органами санитарного надзора, - говорит медик.

По словам врача, при воздействии высоких температур, или, другими словами, перегревании, происходит расширение кровеносных сосудов кожи, ускорение кровотока и усиление потоотделения.

Потеря с потоотделением больших количеств воды, соли и некоторых органических веществ может привести к нарушению водно-солевого обмена, сгущению крови, а также к расстройствам деятельности сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Особенно опасно работать в полдень тем, кто находится на открытом пространстве под палящим солнцем, например строителям или работникам сельского хозяйства. Врачи, чтобы облегчить жизнь работникам, предлагают изменить рабочий график: начинать работу раньше и удлинить обеденный перерыв, чтобы не работать в наиболее жаркое время.

Фото Asia-Plus

- К сожалению, в законодательстве страны нет четкого определения ограничения работ на открытом воздухе, нет нормативов, - говорит специалист. - Действующие советские санитарные нормы не охватывают всех климатических особенностей и сфер в Таджикистане. И поэтому нам остается только рекомендовать работодателям беречь здоровье своих подчиненных.

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