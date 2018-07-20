На прошлой неделе в сети появилось обращение от таджикских женщин к мэру Душанбе с просьбой защитить их «от хамских, оскорбительных, унижающих честь и достоинство действий по отношению к женскому полу со стороны мужской части населения». Комментаторы по классике жанра разделились на тех, кто поддержал женщин и согласился с тем, что им достаётся и тех, кто усомнился в правдивости этих замечаний или обвинил во всем самих женщин.

И для первых, и особенно для вторых рассказываем правдивые истории о том, с чем может столкнуться обычная женщина в обычный душанбинский день.

Ольга Тутубалина, шеф-редактор медиа-группы «Азия-Плюс»

- Дело было лет 10, может больше назад, уже точно и не помню. Остановила такси, это был обычный частник. Важно отметить, что ехала я домой из ресторана (с подругами там засиделись). Почему важно, потому что таксист этот, а, скорее - бомбила по случаю, видимо решил, что если дама в позднее время ходит по ресторанам, значит, сама виновата…

В какой-то момент он свернул не туда, совсем не туда – на бетонку, сначала сказал, что дороги закрыты, потом, когда он не повернул на очередном кольце – последнем перед выездом в Варзоб - я уже поняла что вляпалась. Мы проехали еще метров 100, затем он становился и предложил мне расплатиться за такси по-другому, за это он доставит меня домой в лучшем виде.

Фото: Guramamag.com Выставка «Во что ты была одета?»: посетителям экспозиции показывают реальную одежду жертв, которая была на них надета в момент насилия

Честно говоря, я до сих пор не очень понимаю, какой из моих аргументов убедил идиота, оставить меня в покое. Он не прибегал к насилию, хотя был на грани, я не орала, потому что глупо (никто бы меня там не услышал). Возможно, дело не в том, что я пыталась держать себя в руках, не угрожала ему и не пыталась даже никому звонить. Скорее, у него самого не хватило дерзости.

Он привез меня назад в центр и оставил на ближайшей остановке, там я пересела в другое такси. Не извинился, слова не сказал.

А ко мне страх пришел уже дома, я не билась в истерике, но сердце бухало как ненормальное и картины рисовались одна страшнее другой. Ведь со мной такого, можно сказать, не было никогда. Только один раз в детстве (лет 10 мне было) как-то взрослый мужик в толпе на Зеленом базаре ущипнул меня. Тогда я даже не пискнула, потому что впереди меня шла мама и если бы она услышала, она бы все поняла, и мне бы было стыдно. Да, именно мне, тогда почему-то вот так мозг работал…

…В тот раз, после «таксиста», после того как прошел страх, я поняла, что мне еще повезло, ведь это был вполне себе взрослый мужчина, а не, скажем, подросток. Потому что хуже этих нет никого. Это смесь гормонов, полного отсутствия мозгов, злости и трусости. Такие городские шакалята. Вот с ним уже не договориться.

Фото: Pikabu.ru Выставка «Во что ты была одета?»: посетителям экспозиции показывают реальную одежду жертв, которая была на них надета в момент насилия

Впрочем, трусость у нас присуща большинству тех, кто кидает на улице похотливые взгляды, бросает, проходя мимо, мерзкие фразы, бросает тихо, так чтобы слышала ты, но никто другой рядом. Я пару раз переспрашивала громко, так эти шакалы втягивают голову в плечи и трусцой бегут.

… Не думайте, что такие вещи легко писать, вспоминать не хочется, а уж выкладывать на всеобщее обозрение… Но знаю, что нужно и что вовсе не стыдно, что стыдно должно быть им, их матерям, отцам. И все равно сомневалась – писать или нет. Потом поняла – почему. Потому что обязательно найдется недочеловек, который все равно скажет, что сама виновата. И, знаете, скорее всего, это будут те шакалы и шакалята. Так что пишите комментарии, может хоть в это время ваш мозг будет занят чем-то другим.

Нигина Робиева, бухгалтер

- Сейчас мне 32 года, и все стало намного легче – внимание мужчин, которое было ко мне раньше, стало снижаться и это меня очень радует. Раньше был ад в прямом смысле. Сейчас я смотрю на свою еще маленькую дочь, и я не знаю, что с ней делать, когда она станет подростком. Наверное, ее надо увезти отсюда подальше, чтобы она не проходила через все это. Потому что я уже вижу эти мерзкие сальные взгляды взрослых мужиков на дочерей моих подруг, которые немного постарше моей дочери, но которые все равно еще дети. И я помню, что на меня так тоже смотрели, начинали с такого взгляда, а потом говорили какую-нибудь дрянь, которая меня пугала до дрожи в коленках и о которой я никогда и никому не рассказывала.

Фото: Pikabu.ru Выставка «Во что ты была одета?»: посетителям экспозиции показывают реальную одежду жертв, которая была на них надета в момент насилия

Когда мне было лет 20, я шла домой ранним вечером, на мне было надето трикотажное, платье с принтом в виде крупных, красных цветов, платье прикрывало колени, сандали на сплошной подошве. За мной увязался подонок не намного старше меня, что-то бубнил себе под нос. Мне стыдно было бежать, и я шла, почти не прибавляя скорость, стыдно было кого-то просить о помощи, поэтому я шла и просто молчала.

Уже около моего дома, вокруг как-то никого не оказалось, и он решил меня взять за руку или за плечо, в общем, тронуть меня, а я отпихнула. И он ударил меня ногой в живот так, что я улетела в кусты ежевики через арык. Я просто была парализована в этих кустах от боли, от обиды и от унижения. А он кривоногой походкой, никуда не торопясь, вернулся туда, откуда только что свернул за мной. Я еще несколько минут там лежала в этих кустах, мимо проходили соседи, и я очень боялась, что они меня увидят, потом вылезла из кустов, отряхнулась и пошла домой. Родителям сказала, что упала сама.

Нукра Буриева, продюсер ТРК «Ватан»

1998 год, остановка на «политехе», мужик около 55 лет, мне 17. Я ждала автобус, на остановке со мной были ещё две женщины. Он подошел ко мне, показал пачку денег и предложил пойти с ним. Я впала в ступор, испугалась, слезы потекли. Но женщины за меня заступились, прогнали его от меня, а он еще долго материл всех нас, но потом ушел.

Случай в том же году: мы с сестрой и её подругой вышли на небольшой базар около дома. Подъезжает белая «Жигули», оттуда вываливаются трое обкуренных военных (сухробовские). Один из них хватает меня за руку и пытается затащить в машину. Моя сестра в тот момент только устроилась работать в МВД. Она начала его запугивать. А они если что были с автоматами; гранаты на боках висят.

Фото: Guramamag.com Выставка «Во что ты была одета?»: посетителям экспозиции показывают реальную одежду жертв, которая была на них надета в момент насилия

Я в панике, не могла даже пошевелиться от страха. Этот гад, стал немного сомневаться и его хватка ослабла. Все это время моя сестра не кричала, а очень спокойно объясняла ему, что с ним будет, если он причинит мне зло; говорила, что она в курсе, кто его начальство, хотя только предполагала, но, как оказалось, угадала. Это все умерило их пыл, они оставили нас и уехали. Вокруг было много людей, которые тоже были страшно напуганы. После этого случая, я три дня вообще не выходила из дома. Боялась, что меня могут подкараулить.

Эти случаи помогли мне научиться бороться со своим страхом. На каждого есть управа. И каждый, кто пытается напасть тоже боится чего-то. Главное в такой ситуации пытаться угадать его страх.

Кстати, в первом случае – это была зима, и я была одета в толстый и длинный пуховик, во втором случае я была в фиолетовом, широком комбинезоне и белой майке с рукавами.

Зебо Таджибаева, исполнительный директор медиа-группы «Азия-Плюс»

- В тот день я была одета в платье средней длины, без глубоких вырезов, не вызывающее, я была без макияжа. Одним словом обычная женщина, в обычный субботний день пришла на ближайший рынок. Я уже почти закончила с покупками, подошла к мясному ларьку, руки были заняты сумками.

В какой-то момент, пока я рассматривала товар на прилавке, почувствовала, как какая-то тварь хватает меня не просто за платье, а лезет под платье и хватает за зад. Резко повернулась, замахнувшись сумкой, чтобы хорошенько врезать этому отморозку, но не попала. Со всех сторон послышались смешки: смеялись мясники за прилавком, смеялась куча малолеток вокруг, среди которых пытался спрятаться тот, который только что полез на глазах у всех мне под платье; посмеивались женщины, торговавшие зеленью рядом. И буквально в трех метрах от меня, отворачиваясь от моего крика в их сторону, стояли сотрудники милиции.

Фото: Guramamag.com Выставка «Во что ты была одета?»: посетителям экспозиции показывают реальную одежду жертв, которая была на них надета в момент насилия

Я вся пунцовая от ярости подошла к ним, пыталась как можно спокойнее призвать их к исполнению своей работы, на что услышала только одну фразу: «Мы ничего не видели». И ни один человек не заступился. Рыча от злости и глотая слезы обиды, проклиная всех и вся, я ушла.

Подобное случалось и раньше, и никто никогда не заступался. Я всегда в общественных местах пытаюсь свою дочь держать впереди себя. И не зря. На днях одна знакомая рассказала, как такая же тварь на вещевом рынке трогала ее 11-летнюю дочь, практически ребенка. Но мама проявила настойчивость и мужество: заставила администрацию рынка поднять записи видеонаблюдения, участкового заставила найти этого негодяя. В конечном итоге ему дали всего лишь 5 суток за мелкое хулиганство.

Мадина Холова (имя изменено по просьбе героини), оператор в сотовой компании

Буквально пару недель назад вечером я ехала в переполненной «маршрутке», рядом сидел достаточно взрослый мужчина, так и я сама не девочка, у меня старшей дочери 16 лет! Я была одета в таджикское, национальное платье из поплина, правда, без штанов.

В какой-то момент я почувствовала, что его рука лежит на сиденье между нами, и он тупо трогает меня. Я побоялась, что вдруг мне всё это кажется, и просто максимально попыталась отодвинуться от него. Но отодвинуться на большое расстояние естественно не получилось, и он снова продолжил меня трогать. Тогда я повернулась к нему и негромко, но твердо сказала: «не трогайте меня». Он сделал вид, что ничего не услышал. Но через некоторое время продолжил!

Фото: Guramamag.com Выставка «Во что ты была одета?»: посетителям экспозиции показывают реальную одежду жертв, которая была на них надета в момент насилия

Моему терпению пришел конец, и я стала громко возмущаться, на что он, опять-таки, как ни в чем не бывало, с наглым и невозмутимым видом сказал: «Ты что проститутка: у меня знаешь, какая жена дома, ты ей в подметки не годишься, нужна ты мне больно». Я расплакалась, не сдержалась, продолжала ругаться, но никто за меня не вступился и из «маршрутки» пришлось выйти мне, а не тому ублюдку, потому что ехать рядом с ним не было никаких сил. Правда вышла уже недалеко от своего дома, оставшуюся часть пути прошла пешком, чтобы немного успокоиться, привести себя в порядок, чтобы дома ни муж, ни дети ничего не заметили.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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