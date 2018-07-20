Каждый из вас, наверное, читал «Шахнаме» - выдающийся памятник персидской литературы, в котором описывается история Ирана от древних времен до VII века. Но вряд ли кто-то из вас видел и ощущал руками оружие, которое описывается в этой книге.

Такую возможность для вас постарался предоставить известный кузнец Таджикистана Абдуманнон Хусейнзода, создавший своими руками целую коллекцию орудий из этого исторического эпоса.

«Вы, наверное, до сих пор думали, что смысл «Шахнаме» можно передать только словами. Нет! Эту уникальную книгу царей можно рассказать и показать творениями рук тоже. «Шахнаме», как вы знаете, это сказ о войнах и сражениях во имя справедливости, и в ней можно встретить описание разных орудий и инструментов. Так вот, я ковал целых 30 лет каждое орудие по описаниям «Шахнаме». Их в коллекции 100 наименований, среди которых есть и меч Рустама, весом в 16 кг», - рассказывает кузнец.

Считается, что «Шахнаме» - самая длинная поэма всех времен, объём которой в два раза больше объёма «Илиады» и «Одиссеи» вместе взятых. Поэтому Абдуманнон Хусейнзода уверяет, что всей его жизни не хватит для воссоздания всех орудий великих воинов из «Шахнаме».

Наш герой, кстати, не просто кузнец, а дипломированный востоковед, у него почетный знак «Отличник образования РТ». Он также является народным художником, победившим в многочисленных государственных конкурсах по сохранению местной культуры и развития национальных ремесел.

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