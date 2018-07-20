В окрестностях немецкого города Любек в рейсовом автобусе один из пассажиров выхватил нож и начал наносить удары другим пассажирам. В результате инцидента ранения получили 14 человек, сообщает РБК.

Нападение произошло в автобусе, который ехал из Любека в направлении Травемюнде. Мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. В результате два человека получили тяжелые ранения, еще 12 отделались несильными порезами.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала нападавшего. На первом допросе выяснилось, что он является уроженцем Ирана. Мотивы преступления пока не называются.

Похожий инцидент произошел в начале июля в канадской провинции Онтарио. Там на пассажиров автобуса с ножом напала женщина, ранившая в результате четырех человек.

Во французском городе Тур мужчина с кухонным ножом напал на прохожих 20 июня. Он никого не успел серьезно ранить и был задержан полицейскими. По предварительным данным, преступник страдал психическим расстройством.

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