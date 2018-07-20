Председатель района Исмоили Сомони Сами Шариф и Директор Радио Asia-Plus Манижа Ахмедова

Сегодня в Душанбе состоялась церемония награждения финалистов первого тура конкурса "Лучший предприниматель года». Конкурс проводится на основе принятого в апреле решения мэра Душанбе.

В номинации «Информационные технологии» диплом получило Радио «Азия Плюс».

Кроме этого, в номинации «Печатное деятельность, услуги полиграфии, дизайн и реклама» диплом получил директор ООО КТМ Далер Мамадалибеков, в номинации «Народное ремесленничество» диплом вручили директору ООО «Рухом Муфаррах Мухаббатову.

Коллектив Радио Asia-Plus Фото Радио Asia-Plus

В номинации «Торговля» лучшим признан «Душанбе Мол», соответствующий диплом получил его директор Амрулло Камолов.

В номинации «Медицинские услуги» диплом был вручен директору медицинского эстетического центра «Жасмин» Назире Раджабовой.

Всем победителям конкурса были вручены дипломы, знаки отличия и памятные подарки. Дипломы победителям вручил председатель района Исмоили Сомони города душанбе Сами Шариф.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus