На этой неделе в Таджикистане была запущена Национальная кампания по созданию инклюзивного общества с равными возможностями для всех. Инициаторами этой кампании являются Правительство Республики Таджикистан, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и партнеры, представляющие гражданское общество. Подробности данной инициативы были обсуждены в прямом эфире Радио “Asia-Plus” с главой представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане Лучиано Калестини и специалистом по коммуникации в целях развития Ситорой Шокамоловой.

В марте 2018 года Таджикистан подписал Конвенцию о правах инвалидов. По словам Лучиано Калестини, для ЮНИСЕФ это прекрасная возможность содействовать в реализации данной Конвенции для того, чтобы внести реальные изменения в рамках актуальной проблематики в обществе: «Одна из основных целей кампании – изменить отношение к людям с инвалидностью. На сегодняшний день это один из главных барьеров для создания инклюзивного общества в Таджикистане, т.е. для того, чтобы включить людей с инвалидностью в общество как равных. Мы можем бесконечно долго работать над конкретными услугами, системой, финансированием, но нужно менять отношение к инвалидности. Когда мы внедряли эту программу, я вспомнил одну историю из своего детства. Школьные годы я провел в Новой Зеландии. А это, к слову, одно из наиболее прогрессивных обществ относительно инклюзии. Но даже в моей школе 30 лет назад был так называемый класс №13, где учились только дети с инвалидностью. Помню, я очень боялся этих детей, боялся заговорить с ними. За 4 года учебы в начальной школе мы с одноклассниками ни разу с ними не общались. 30 лет назад мы думали, что это лучшее решение – изолировать их, уделяя им особое внимание. Эта история демонстрирует кардинальные изменения в мировом сообществе. Но те изменения, которые мы хотим внедрить в отношении людей с инвалидностью, могут занять годы и десятилетия. Для нас с правительством Таджикистана это только первые шаги на пути к тому, что люди с инвалидностью могут внести свой полноценный вклад в экономическую, финансовую и социальную жизнь республики».

Гости эфира сообщили о том, что в Таджикистане официально зарегистрированы 26 тысяч детей с инвалидностью.

- Если мы примерим к Таджикистану среднестатистическую цифру по детям с инвалидностью, которая имеется у Всемирной организации здравоохранения (5%), то мы придем к гипотетической цифре 100-150 тыс. детей с инвалидностью, которые официально не зарегистрированы. И поэтому мы хотим сфокусироваться на способностях детей с инвалидностью – они должны ходить в одну и ту же школу, учиться в одном классе вместе с другими детьми.

В целом ЮНИСЕФ большое внимание уделяет изменению отношения. Существует целая стратегия, которая начинается с индивида, потом идет круг его общения, организации вокруг него, а также общество в целом. Средства массовой информации играют важную роль в информировании населения, поэтому через СМИ, через программы и социальные ролики мы даём знать, что люди с инвалидностью являются частью общества.

Церемония запуска Национальной кампании по инклюзии инвалидности, Душанбе, 16 июля 2018 г. ЮНИСЕФ / Владимир Умаров 1 /11

Параллельно мы будем работать с сообществами, особенно в тех регионах, в которых проблемы лиц инвалидностью и отношение к ним наиболее актуальны и в которых существует стигма в отношении инвалидности. Тем не менее, есть работа с государственными органами, адвокация, целый ряд инициатив, которые являются частью пятилетней стратегии.

- Можно ли что-то изменить в течение этой пятилетней стратегии?

- Мы надеемся – да, потому что в разработке этой стратегии применялись научные подходы к изменению поведенческих линий и социальных норм. Однако для этого нужна большая мобилизация всех организаций, которые с нами работают. Когда мы проводили исследование до начала нашей кампании, выяснилось, что основное чувство, которое окружающие испытывают по отношению к людям с инвалидностью – это жалость. Лица с инвалидностью не любят, когда их жалеют. Они хотят, чтобы к ним относились, как к полноценным членам общества. В процессе реализации этой программы и по ее завершению мы будем проводить мониторинги и большое исследование. Надеемся, что ситуация изменится.

- Планируете ли в рамках информационной кампании выпускать книги о людях с инвалидностью на таджикском языке?

- Мы уже это сделали – совместно с партнерами разработали несколько книг на таджикском языке для детей и взрослых, которые показывают, как дети с инвалидностью и без живут и действуют вместе. Книги рассказывают об особенностях этих детей. Мы планируем также работать с организациями, которые вовлечены в этот процесс, для того чтобы распространить книги среди населения большим тиражом. Кроме того, мы произвели социальные видеоролики и анимационные фильмы, которые выходят в эфир национальных телеканалов.

- В чем заключается деятельность ЮНИСЕФ в целом?

- ЮНИСЕФ – это организация, которая существует более 70 лет. Генеральная ассамблея ООН дала нам мандат выступать в качестве адвоката по правам ребёнка во всем мире. И поэтому все страны, которые являются членами ООН, являются и членами ЮНИСЕФ, в том числе Таджикистан. И тот документ, который направляет нашу деятельность совместно с правительством Республики Таджикистан, является Конвенция о правах ребенка. Этот документ подписали больше всего стран во всем мире – 192 члена ООН. Таджикистан подписал эту конвенцию 25 лет назад. И для нас это очень важный индикатор, потому что даже в самый сложный период, который пережил Таджикистан – 25 лет назад права детей были поставлены в приоритет. В любой стране, в которой мы функционируем, включая Таджикистан, мы помогаем правительству в реализации тех прав, которые отмечены в Конвенции. Их в общей сложности 57 и если правительство подписало, то оно должно реализовать эти права, а мы в этом случае помогаем.

25 лет назад ситуация для детей в Таджикистане была очень серьёзной. Новое независимое государство оказалось в центре гражданской войны, уровень бедности составлял более 80% населения, а смертность детей до 5-летнего возраста была одной из самых высоких в мире. Уровень иммунизации был намного ниже, чем он должен быть. Но если вы посмотрите на ситуацию с детьми сегодня, достигнуты большие результаты. Детская смертность сокращена на 2/3, иммунизация – более 95%, и если вы исключите детей с инвалидностью, то посещаемость начальной школы близка к 100%. Мы должны признать огромные усилия государства в этом направлении. Но работа не заканчивается на этом.

- 25 лет – это в принципе небольшой срок. Есть какие-нибудь проекты, которые уже были реализованы за это время и достигнуты ли ожидаемые результаты?

- Я уже отметил несколько успешных проектов, в реализации которых мы помогли Правительству, но мы еще не на финишной прямой. Внутри ЮНИСЕФ мы используем такую фразу: «Не оставлять ни одного ребенка позади». Мы не должны останавливаться, пока последний ребенок не оказался в школе или не получил вакцину.

Теперь мне хотелось бы поговорить о проблемах, которые нас ждут в следующие 25 лет – всё еще есть 1 ребенок, который каждый час умирает в этой стране, и каждый пятый ребенок, который вырастает, не получив адекватное питание. На ближайшие 12 лет мы планируем работать с правительством Таджикистана по достижению Целей устойчивого развития. 1000 дней уже прошли, и осталось 4000 дней. У нас невероятно огромное количество работы впереди. Мне хотелось бы отметить один очень критичный вопрос в отношении детей. Месяц назад в Душанбе проходила Водная конференция, и представители большинства стран мира приехали для участия в ней. Мы в ходе предконференционного мероприятия – Детского водного форума говорили о том, что каждый ребенок должен иметь доступ к безопасной воде и санитарии по всему миру, включая Таджикистан. Ситуация по воде и санитарии в этой стране требует огромных инвестиций. Это касается не только крупных инвестиционных водных проектов, а затрагивает конечных пользователей в школах, больницах, родильных домах. Мы планируем очень тесно работать с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения РТ, а также с Министерством образования и науки РТ, чтобы в каждом роддоме, в каждой школе была безопасная вода. Если бы мы соблюдали элементарные правила гигиены, то сократили бы распространение инфекционных заболеваний.

Второй критический вопрос, который я хочу отметить – это 500 тысяч молодых людей, которые не учатся и не работают. Эти дети являются большой ценностью для Таджикистана. Мы должны обратить внимание на этих детей, которые находятся на стадии перехода из школы к работе, и которые встречаются с таким огромным количеством барьеров.