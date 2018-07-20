23 июля стартует тур для известных журналистов и блогеров из Таджикистана, России и Узбекистана. В рамках проекта «DIGITAL SILK ROAD» компании «МегаФон Таджикистан» они проедут более 2 200 километров, посетят главные достопримечательности ГБАО и самые интересные объекты связи «МегаФона».

Административный центр ГБАО город Хорог и село Калаи-Хумб – бывшая столица шахства Дарваз, древний Карон, известный с IX века, и уникальный буддийский комплекс Вранг, перевал Кульма, где на высоте 4 365 метров над уровнем моря стоит самая высокая базовая станция «МегаФона», и петроглифы в горах у Лянгара – это лишь некоторые из достопримечательностей, которые предстоит увидеть участникам «DIGITAL SILK ROAD».

В увлекательное роуд-шоу отправятся Кирилл Сидоров (журнал «Вокруг света», старейшее научно-популярное издание России), Эльдар Муртазин (портал mobile-review), российский блогер Сергей Анашкевич и его узбекский коллега Алимчон Анаркулов, а также журналист таджикского портала dialog.tj Мазбут Касымов. В дороге они будут получать яркие впечатления и информацию о туристических объектах Горного Бадахшана, а также проверять надежность мобильной связи. На самой высокогорной базовой станции «Кульма» путешественникам предстоит не только узнать о том, как оператор обеспечивает качественную связь на Крыше Мира, но и принять участие в закладке «капсулы времени» в честь 25-летия компании «МегаФон». Это послание будет вскрыто в 2026-м – в год, когда “МегаФон” будет отмечать юбилей в четверть века с момента работы в Таджикистане.

«В Год туризма и развития народных искусств, объявленный президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, каждая социально ответственная компания находит свои решения для повышения туристической привлекательности нашей республики. Поэтому мы не только обеспечиваем даже отдаленные высокогорные районы страны надежной связью, без которой сейчас не обходится ни один путешественник, но и знакомим журналистов ведущих изданий с историческими и природными памятниками. Уверен, онлайн-репортажи участников «DIGITAL SILK ROAD» и их последующие публикации заинтересуют многих туристов, которые также захотят увидеть красоту Горно-Бадахшанской автономной области своими глазами», – отмечает Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.

Проект «DIGITAL SILK ROAD» реализуется при поддержке Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, а также посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.

«Один из эффективных способов развития туризма – широкое информирование о том, какие замечательные места гости Таджикистана могут увидеть в нашей стране. Поэтому радует, что «МегаФон Таджикистан» организует такие поездки. Яркие, интересные работы участников «DIGITAL SILK ROAD», а это очень талантливые журналисты и блогеры, обязательно привлекут в Таджикистан новых путешественников», – подчеркнул Абдукарим Курбонов главный специалист Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан.

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