Американский журнал Time разместит на своей обложке совмещенную фотографию американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимир Путина. Об этом сообщается на сайте издания. Номер выйдет в печать 30 июля. Также журнал на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором лицо Трампа превращается в лицо Путина и обратно.

Как отмечается в сообщении, изображение было создано художником Нэнси Бурсон. Она вдохновилась прошедшей встречей президентов в Хельсинки. Художник рассказала, что цель ее работы - показать сходство Путина и Трампа.

Time написало в своей главной статье под названием «Трамп хотел саммита с Путиным. Он получил гораздо больше того, на что рассчитывал», что саммит был шансом для Трампа «выразить мощный упрек давнему противнику Америки», но он его упустил.

Напомним, в Хельсинки 16 июля состоялся саммит Трампа и Путина. Основная часть проходила тет-а-тет и длилась более двух часов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus