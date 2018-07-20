В эти выходные, 21-22 июля в Душанбе пройдет республиканский чемпионат по фехтованию среди юниоров.

В Душанбе на этих выходных состоится чемпионат среди молодых спортсменов 1997-2001 года рождения, посвященный памяти мастера спорта СССР Абдулхайра Усмонова, сообщили «АП» в комитете по делам молодежи и спорта Таджикистана.

«На турнире за призовые места будут бороться спортсмены из Хатлонской области (команда из 20 спортсменов), а также две столичные команды по 10 спортсменов и 10 фехтовальщиков из районов республиканского подчинения», - отметил источник.

Таджикские спортсмены, в основном, участвуют на соревнованиях по фехтованию на шпагах и саблях.

«Фехтование на рапирах наши спортсмены пока не освоили из-за отсутствия кадров, - отметили в комитете. - Национальная федерация планирует в ближайшем будущем начать обучение спортсменов и по этой дисциплине».

В Таджикистане ежегодно проводится до пяти крупных соревнований, в которых разыгрывается по девять комплектов медалей.

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