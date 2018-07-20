О том, по какому принципу работает один из основных международных доноров Таджикистана - Азиатский банк развития, какую пользу несет своим странам участницам и какие цели ставит перед собой – наглядно показывает трехминутное видео с русскими субтитрами.

«Азия – самый быстрорастущий регион в мире. Посмотрите на Сингапур, Малайзию или Гонконг, Китай. Но в Азии проживает самое большое количество бедных на планете. Это большое противоречие», - говорится в ролике.

Трехминутное видео рассказывает, как Азиатский банк развития помогает исправить это противоречие и дать равные возможности каждому жителю большой Азии в партнерстве со странами и другими партнерами по развитию.

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