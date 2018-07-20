Министерство образования и науки Таджикистана намерено вернуть школьникам осенние и весенние каникулы. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Таджикистана Латофат Назири на пресс-конференции 20 июля.

«Министерство образования и науки Таджикистана направило в правительство Таджикистана предложение об изменении продолжительности учебного года и возвращения сезонных каникул, и в правительстве его поддержали», - отметила Назири.

Латофат Назири (справа) Фото Asia-Plus

По ее словам, график весенних и осенних каникул и их продолжительность пока не известны.

«Рассматривается несколько вариантов, и в скором времени график будет утверждён. Уверены, что в самое ближайшее время будут приняты изменения в Устав общеобразовательных учреждений РТ», - заявила Латофат Назири.

С 2010-11 учебного года таджикские школьники были лишены отдыха осенью и весной, а зимой каникулы длились целый месяц: с 1 по 31 января. Отмену межсезонных каникул переживали тяжело с самого начала и сами школьники, и их родители, и их учителя.

Напомним, активные участницы группы в Фейсбуке - Tajik Mama Group – написали коллективное письмо и составили петицию в Исполнительный аппарат президента с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.

Письмо составили на имя главы Исполнительного аппарата президента страны Озоды Рахмон.

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