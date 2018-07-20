Такой рейтинг дает потенциальным кредиторам представление о вероятности своевременного возврата долга.

Специалисты международного рейтингового агентства Standard & Poor’s приступили к определению суверенного кредитного рейтинга Таджикистана.

Представители агентства 19 июля встретились в Душанбе с первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддином Нуралиевым, сообщает пресс-служба НБТ.

Нуралиев ознакомил гостей с основными макроэкономическими показателями страны за последние три с половиной года.

«В результате принятия за этот период ряда полезных мер Таджикистан достиг более значимых по сравнению с другими странами региона успехов», - сказал он.

Первый замглавы НБТ особо подчеркнул, чтобы во время определения суверенного рейтинга страны учитывалась тенденция роста в важных экономических секторах.

Он выразил уверенность, что рейтинг страны будет отражать обоснованные данные с учетом развития в успешных направлениях.

Эксперт Standard & Poor’s Тревор Куллинан предоставил информацию о методологии определения рейтинга.

По его словам, при определении кредитного рейтинга, в первую очередь, учитываются такие показатели, как финансовая стабильность, фискальная политика, денежно-кредитная политика, банковская система, уровень жизни населения, государственный долг.

Standard & Poor’s входит в пятерку авторитетных рейтинговых агентств мира. Данная организация на основе заключенного двухстороннего соглашения занимается присвоением Таджикистану суверенного кредитного рейтинга.

На основе соглашения агентство оценивает ситуацию в экономики и степень экономической безопасности страны. Аналитический отчет агентства к присвоенному рейтингу используется для привлечения иностранных инвестиций и открывает республике доступ к международным финансовым рынкам.

В ходе визита в Душанбе специалисты Standard & Poor’s встретятся с руководством Минфина, а также представительств международных финансовых организаций.

В начале этого года Standard & Poor’s подтвердил присвоенный в прошлом году Таджикистану суверенный рейтинг на уровне «стабильный». «Стабильный» прогноз отражает, что чистая долговая нагрузка Таджикистана остается умеренной, говорилось в сообщении на официальном сайте агентства.

Кредитные рейтинги от двух авторитетных международных агентств понадобились в прошлом году таджикским властям для размещения государственных ценных бумаг на международных рынках..

В августе прошлого года республика получила необходимые рейтинги (B3, Outlook Stable – Стабильное развитие) от Standard & Poor’s и рейтингового агентства Moody’s Investors Service.

А уже в начале сентября первая партия десятилетних таджикских евробондов на сумму 500 миллионов долларов была продана на международных рынках под 7,1 процента годовых.

Полученные средства, согласно данным Минфина, были направлены на достройку Росгунской ГЭС.

Между тем, Всемирный банк не исключает выход Таджикистана с очередной партией евробондов на международные финансовые рынки уже в этом году.

В начале этого года главы Нацбанка Таджикистана и Минфина заявили, что при необходимости практика размещения евробондов на международных рынках будет продолжена.

Размер же внешнего дола Таджикистана превысил 40% ВВП, составив около $2,9 млрд.

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