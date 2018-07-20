«Защита интересов наших граждан в других странах» - так объяснил введенные правила для студентов и работников сферы образования на выезд за пределы страны заместитель министра образования и науки РТ Рахматулло Мирбобоев на пресс-конференции 20 июля.

«До сегодняшнего дня министерство образования и науки РТ еще никому из обратившихся не отказали в поездках, связанных с конференциями, учебой или участием в других мероприятиях», - заявил Мирбобоев.

По его словам, “эти правила никак не являются ограничением прав человека, в том числе, прав студентов, учителей при поездках за рубежом».

«Эти правила действует только в трех случаях, когда представители вузов, в том числе и студенты, едут на симпозиум, для учёбы или в служебные командировки. Речь не идёт о личных поездках в другие страны, например, на отдых или в гости…”, - пояснил Илхом Камолзода, начальник отдела международных отношений Минобрнауки РТ.

«Правила поездок в рабочие или служебные поездки или на учебу заграницу работников сферы образования и науки РТ, в частности учащихся, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов и работников вузов» был утвержден 28 февраля 2018 года.

В п.19 документа говорится, что участие учащихся, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов и работников вузов РТ в конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, связанных с образованием и наукой, как в стране, так и за ее пределами согласовывается с уполномоченным органом Минобрнауки.

Также каждый из выехавших за пределы страны должен не позднее, чем в течение 5 дней, представить письменный отчет о своей поездке с приложением фотографий и копий подписанных документов (в случае если было заключено какое-то соглашение о сотрудничестве и т.п.). В случае непредставления отчета в следующий раз заграничная поездка будет запрещена.

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