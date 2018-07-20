Рост экономики Таджикистана в первой половине этого года, согласно официальной статистике, составил 7,2%.

Произведенный в январе-июне 2018 года ВВП сложился в сумме около 2,8 млрд. сомони, что в сопоставимых ценах на 7,2% больше показателя аналогичного периода прошло года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Сравнительно большая доля в структуре ВВП приходится на промышленность, включая энергетику (17,9%) и торговлю, ремонт автомобилей, бытовые товары, предметы личного пользования, гостиницы, рестораны (17,2%).

Доля сельского хозяйства, охота и лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство составляет 12,6%. На транспорт, связь и складское хозяйство приходится 12,8%, а доля налогов составляет 12,7%.

Правительство страны ожидает реальный рост ВВП по итогам нынешнего года на уровне 7%, как и в прошлом году.

Однако прогнозы международных финансовых институтов более скромные.

Так, Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП республики на уровне 4%, Азиатский банк развития – 6%, а Всемирный банк – 6,1%.

В прошлом году реальный рост ВВП Таджикистана составил 7,1%.

Согласно данным Всемирного банка, Таджикистан находится среди девяти стран мира, достигших в прошлом году наивысшего уровня экономического роста.

Рост экономики аналитики Всемирного банка, в первую очередь, объясняют «устойчивым восстановлением денежных переводов, обусловленный восстановлением роста в России и улучшением внешней среды».

«Реальная задача для Таджикистана заключается не только в поддержании высоких темпов экономического роста, но и в проведении государственной политики, которая стимулирует общую выгоду от роста. Такая цель может быть достигнута за счет повышения эффективности политики перераспределения и создания благоприятной бизнес-среды для частного сектора с целью создания большего числа рабочих мест и достижения результатов в области сокращения масштабов бедности благодаря заработной плате», - говорится в опубликованном на днях докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

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