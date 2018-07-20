В Агентстве по контролю за наркотиками (АКН) при президенте Таджикистана состоялось церемония сжигания очередной партии наркотиков, изъятых у наркодельцов сотрудниками антинаркотического ведомства страны в последнее время.

В специальной печи Агентства сожжено свыше 357 кг наркотических средств по 17 уголовным делам, по которым судебными органами вынесены решения.

Об этом сообщает пресс-служба антинаркотического ведомства Таджикистана.

Со дня образования Агентства (июнь 1999 года) было уничтожено путем сжигания порядка 20 тонн наркотических средств.

Между тем, как сегодня сообщил на пресс-конференции директор АКН Шерхон Салимзода, свыше 628 кг наркотиков изъято сотрудниками Агентства в первом полугодии текущего года: 5,2 кг героина, 309 кг опиума, 90,5 кг гашиша и 223,7 кг наркотиков каннабисной группы.

Сотрудниками АКН за это время раскрыто 110 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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