Глава Согда Раджаббой Ахмадзода, министр здравоохранения и соцзащиты РТ Насим Олимзода и председатель Худжанда Маъруф Мухаммадзод 19 июля дали старт работам по асфальтированию улицы Усмона Косимова в махалле Тиллокон города Худжанда, положив первые метры асфальта.

Новым асфальтом будет покрыт участок этой дороги, длинной 1 км и шириной 17 метров, сообщил «АП» руководитель пресс-службы председателя города Маъмурхон Юсуфов.

Раджаббой Ахмадзода отметил, что в области в честь 30-летия Государственной независимости страны объявлены 1300 дней благоустройства и созидания и в этой связи в городах и районах области строятся более 3000 объектов различного назначения, такие как школы и больницы, чайханы, промышленные предприятия, спортплощадки, салоны красоты, торговые центры, бани, асфальтирование дорог, проведение линий водопровода, освещения и другие созидательные работы с привлечением бюджетных средств, местных и иностранных инвесторов, меценатов и предпринимателей.

Необходимо отметить, что состояние этой дороги не раз обсуждалось в социальных сетях, где жители обращались к руководству области и города касательно ее реконструкции. Местные власти отреагировали на данное обращение и притупили к реконструкции.

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В текущем году в Худжанде запланирован ремонт и реконструкция 32,5 км автомобильных дорог, в том числе 12,5 км дорог, улиц и проспектов и 20,0 км дорог между жилыми домами микрорайонов и внутри махаллей. До сегодняшнего дня заасфальтировано 15,5 км дорог.

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