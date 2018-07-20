Прокуратура города Душанбе возбудила уголовное дело в отношении сына экс-министра энергетики и промышленности Таджикистана Гула Шерали – 26-летнего Диловара Гулова и он взят под стражу.

Дело возбуждено по статье 237 части 3 (хулиганство, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия), сообщил «АП» источник в органах прокуратуры Таджикистана.

«Он и четверо его друзей, которые 8 июля вечером участвовали в избиении 33-летнего офицера милиции, сотрудника Управления по борьбе с организованной преступности МВД Таджикистана Дилшод Нарзуллозода, взяты под стражу», - сообщил источник.

Данная статья УК РТ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Драка между сотрудником УБОП МВД Дилшодом Нарзуллозода и Диловаром Гуловым произошла вечером 8 июля в Душанбе. Офицер милиции были избит из-за того, что сделал замечание Гулову: чтобы тот не создавал помехи для других водителей на дороге.

После драки Гулов скрылся и был объявлен в розыск, однако на следующий день сам пришел в милицию для дачи показаний. После допроса он был выпущен под подписку о невыезде.

Избитый Гуловым милиционер был доставлен в больницу с травмами средней тяжести – у него был сломан нос, травмированы череп и челюсти.

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