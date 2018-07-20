Таджикский коммерческий банк «Ориёнбанк» категорически опровергает заключение договоренностей о создании предприятий по переработке и продаже водных ресурсов расположенного в Памирских горах Сарезского озера.

«Между ОАО «Ориёнбанк» и компании Heaven Springs Harvest Group, а именно ее основателем господином Дато Шри Байма Аосе был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Однако подписанный Меморандум относится к деятельности Международного благотворительного фонда BAIMA AOSE, основателем которого является господин Дато Шри Байма Аосе», - говорится в письменном ответе ОАО «Ориёнбанк» на соответствующий запрос «АП».

В банке отмечают, что фонд BAIMA AOSE намеревается осуществить в Таджикистане ряд благотворительных проектов.

«В ходе встречи и переговоров о деятельности вышеуказанного Фонда не было заключено договоренностей о создании предприятий по переработке и продаже воды озера Сарез или любых иных водных источниках, а также генерации воды из атмосферных влаг», - говорится в ответе.

В «Ориёнбанке» отмечают, что любые источники воды, в частности озера Сарез, являются собственностью государства и народа Таджикистана и не могут быть использованы в коммерческих целях без особых указаний правительства страны.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на пресс-службу Heaven Springs Harvest Group сообщали, что данная гонконгская компания заключила с «Ориёнбанком» соглашение о стратегическом партнерстве для разработки совместных проектов в сфере генерации атмосферной воды и создании предприятия по реализации водных ресурсов Сарезского озера в странах Центральной Азии.

Отмечалось, что документ в конце мая этого года в Душанбе подписали Дато Шри Байма Аосе и глава «Ориёнбанка» Хасан Ассадуллозода.

Глава «Ориёнбанк» Хасан Ассадуллозода и основатель гонконгской компании Heaven Springs Harvest Group Дейто Сри Байма Аёси Фото asiaone.com

В «Ориёнбанке» говорят, что не могут комментировать информацию, опубликованную на официальном сайте компании Heaven Springs Harvest Group, однако полностью отрицают факт создания компании по переработке и реализации воды.

«По всем вопросам, касающимся деятельности Heaven Springs Harvest Group, просим обращаться непосредственно к представителям данной компании», - советуют в «Ориёнбанк»-е.

Между тем, как говорится в сообщении на официальном сайте Heaven Springs Harvest Group господин Дато Шри Байма Аосе в июле этого года в составе делегации ООН посетил Сарезское озеро.

Дато Шри на Сарезе (справа) Фото: Heaven Springs Harvest Group 1 /2

Гонконгская компания Heaven Springs Harvest Group изобрела многофункциональный генератор атмосферных вод («AWG»), который может извлекать воду из окружающего воздуха и эффективно преобразовывать ее в безопасную питьевую воду. Данная компания работает в 152 странах мира.

ОАО «Ориёнбанк» является крупнейшим коммерческим банком Таджикистана (если не считать находящиеся в настоящее время в финансовом кризисе «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк»).

Уставный капитал «Ориёнбанка», согласно данным Национального банка Таджикистана, составляет свыше 440 миллионов сомони, акционеры не указываются.

Председателем правления этого банка является Хасан Ассадуллозода, являющийся членом семьи президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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