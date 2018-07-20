Один человек погиб, еще один получил травмы в ДТП на 66-километре трассы Душанбе-Худжанд сегодня утром.

Грузовой автомобиль опрокинулся в пропасть и сгорел, сообщает пресс-служба компании IRS, которая обслуживает автодорогу Душанбе-Худжанд-Чанак.

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«Водитель грузовика уснул за рулём, что и стало причиной ДТП. В результате один человек погиб, и один человек госпитализирован. Грузовой автомобиль, который возил арматуру, полностью сгорел»,- отмечает пресс-служба.

Напомним, 13 июля на этой же трассе автоцистерна со сжиженным газом врезалась в здание, расположенное на обочине дороги. Водитель автоцистерны погиб на месте происшествия.

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