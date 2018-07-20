Прокуратура Хатлонской области закончила расследование уголовного дела по факту взрыва в ОМВД города Бохтар (Курган-Тюбе), где погиб молодой следователь Мухиддин Зохидзода. Взрыв произошел 1 декабря 2017 года, когда капитан Зохидзода занимался регистрацией оружия и боеприпасов. Об этом сказал на пресс-конференции прокурор Хатлонской области Насрулло Махмудзода.

По словам прокурора, уголовное дело было возбуждено по двум статьям 108 (Причинение смерти по неосторожности) и 322 (халатность) УК РТ в отношении участкового инспектора, который нашел РПГ (ручной противотанковый гранатомет) и доставил в отдел.

Прокурор не стал оглашать имя участкового и только добавил, что дело отправлено на изучение в Генеральную прокуратуру страны, после чего отправится в суд.

В декабре 2017 года МВД страны назвало взрыв в здании ОМВД несчастным случаем. В министерстве заявили, что ЧП произошло в результате взрыва РПГ (ручной противотанковый гранатомет), внутри которого находился снаряд. В день взрыва следователь ОМВД капитан Мухиддин Зохидзода занимался регистрацией номеров боеприпасов, найденных сотрудниками оперативно-следственной группы в одном из районов Бохтара. Различное оружие и снаряды остались тут со времен гражданской войны.

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