По данным министерства внутренних дел Казахстана, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлены лица, причастные к убийству казахстанского фигуриста Дениса Тена: один подозреваемый задержан и находится в ИВС, в отношении второго розыскные мероприятия продолжаются, сообщает CA-News.

В прокуратуре Алматы сообщили, что задержан 24-летний Нуралы Киясов, уроженец Жамбылской области. По данным прокуроров, Киясов признался в содеянном в присутствии адвоката.

Задержанный Нуралы Киясов Фото CA-News

Второй подозреваемый в убийстве Тена 24-летний Арман Кудайбергенов, уроженец Кызылординской области.

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался вечером 19 июля от полученного в этот же день ножевого ранения, передает ИА «Фергана».

На спортсмена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления - они пытались украсть зеркала с машины фигуриста. В завязавшейся потасовке спортсмена ранили в бедро. Тену вызвали скорую помощь очевидцы. В крайне тяжелом состоянии, с большой кровопотерей, его доставили в Центральную городскую клиническую больницу, где он позднее скончался.

25-летний Денис Тен - казахстанский фигурист-одиночник, Заслуженный мастер спорта республики, призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Бронзовая медаль Дениса Тена стала единственной медалью казахстанской сборной на этой Олимпиаде и первой олимпийской наградой, завоеванной в фигурном катании за всю историю независимого Казахстана. Тен также является медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, Чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года.

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