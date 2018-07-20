Под строительство новой электрической подстанции ”Темурмалик” заложен символический камень. Это уже девятая крупная подстанция Худжанда.

Старт строительству дали председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, министр здравоохранения и социальной защиты РТ Насим Олимзода, заместитель председателя ОАХК “Барки тоҷик” Голибшох Убайдуллозода и председатель города Худжанда Маъруф Мухаммадзода.

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На церемонии начала строительства было отмечено, что новая электроподстанция ”Темурмалик”, на которую ЕБРР выделил $4 млн., будет построена в течение 18 месяцев, и будет сдана в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

На подстанции, расположенной в махалле “Раззок” города Худжанда, будет установлено 2 трансформатора, мощностью 25 000 кВТ. ампера и напряжением 110/10 кВТ. Это даст возможность намного разгрузить работу других подстанций города и эффективно обеспечивать подачу электроэнергии. Также эта подстанция обладает возможностью снизить потери электроэнергии с 23% до 9%.

Специалисты отметили, что данный проект очень важен для системы электрообеспечения Худжанда, так как существующие подстанции работают на максимальной мощности.

В целом, новая подстанция сможет обеспечивать электроэнергией более 25 тысяч клиентов, в том числе более 15 тыс. жителей города Худжанда.

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