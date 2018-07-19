В Душанбе пройдет обсуждение разработанных стратегий для экспорта таджикской продукции на рынки стран Европейского Союза.
Проект ПРООН «Расширенная Европа: Содействие торговле в Центральной Азии» в сотрудничестве с министерством экономического развития и торговли проведёт семинар-обсуждение «Стратегии экспорта таджикской продукции на рынки Европейского Союза».
Основной целью мероприятия является ознакомление заинтересованных сторон с разработанными в этом году экспортными маркетинговыми стратегиями, сообщили в представительстве ПРООН в Таджикистане.
Речь пойдет о 4 видах таджикской продукции по выходу на рынки стран Европейского союза и выработка дальнейших шагов по реализации.
Семинар-обсуждение состоится 24 июля в 8:30 в зале «Миллат» гостиницы «Серена Душанбе».
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