В Душанбе пройдет обсуждение разработанных стратегий для экспорта таджикской продукции на рынки стран Европейского Союза.

Проект ПРООН «Расширенная Европа: Содействие торговле в Центральной Азии» в сотрудничестве с министерством экономического развития и торговли проведёт семинар-обсуждение «Стратегии экспорта таджикской продукции на рынки Европейского Союза».

Основной целью мероприятия является ознакомление заинтересованных сторон с разработанными в этом году экспортными маркетинговыми стратегиями, сообщили в представительстве ПРООН в Таджикистане.

Речь пойдет о 4 видах таджикской продукции по выходу на рынки стран Европейского союза и выработка дальнейших шагов по реализации.

Семинар-обсуждение состоится 24 июля в 8:30 в зале «Миллат» гостиницы «Серена Душанбе».

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