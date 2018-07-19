Мы не раз писали о том, чем уникальна Бухара. А она, кстати, удивительна абсолютно всем – людьми, архитектурой, историей. Но в это раз мы решили вас познакомить с известным бухарским артистом и этнографом Нишоном Атамурадовым, который расскажет вам об уникальном и древнем стиле песнопения «мавриги».

Известен этот стиль именно в Бухаре и все потому, что привезли его сюда очень давно иранцы, переселившиеся в Бухару в разное время из различных частей Хорасана - главным образом из Мерва (близ современного Мары, Туркменистан).

Вот и название этого жанра происходит от слова "маври", применяемый по отношению к тем самым иранцам из Мерва. Что интересно, пели в стиле мавриги исключительно на персидском – таджикском языке. В современном Узбекистане, конечно, можно услышать мавриги и с узбекским текстом, но основным языком этого вида песнопения все же таджикский.

«Мавриги - это цикл народных песен, исполнявшийся под аккомпанемент дойры. Состоит из трех частей: Шахд (вступление), Тарракиёт (развитие) и Пировард (заключение). Нередко мавриги исполняют декламированием стихов в форме «мухаммас» (пятистишие)», - рассказывает Нишон Атамурадов.

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