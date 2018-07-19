ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ИЮЛЯ

Международный день шахмат.

1924 - Основана Международная шахматная федерация – FIDE.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ИЮЛЯ

1928-2010 – Родился ученый-литературовед Аликул Девонакулов.

1936 – Родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Хуршед Алидодов.

1937 – Родился лексиколог Ахмадчон Сангинов.

1941 – Родилась певица Саломат Кобилова.

1947 – Родился певец, народный артист Таджикистана Рустамбек Ботуров.

1951 – Родился заслуженный работник Таджикистана Чумъахон Футуров.

1954 – Родился народный артист Таджикистана Баходур Неъматов.

1956-2013 - Родился исследователь таджикской журналистики Пайванди Гулмурод.

1959 – Родилась певица Дилбар Сулаймонова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Бохтар - Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 32-34 тепла.