Представители железных дорог Таджикистан и Узбекистана договорились о продаже билетов и посадке/высадке на территории Узбекистана для пассажиров транзитных поездов.

Об этом сообщил заместитель председателя «Таджикских железных дорог» Усмон Каландарзода на пресс-конференции 18 июля.

«Один из вопросов, который долгое время требовал решения, была продажа билетов и посадка –высадка пассажиров таджикских поездов на территории Узбекистана. Определенное время правоохранительные органы государств по различным причинам не давали своего согласияю Однако на недавней встрече представителей транспортных сфер Таджикистана и Узбекистана были достигнуты договоренности», - сказал он.

«Стороны согласились на паритетной основе осуществлять посадку-высадку пассажиров и реализацию билетов», - добавил глава Минтранса Худоер Худоеров.

По словам Каландарзода, в настоящее время необходимо соблюдение определенных формальностей и принятия отдельного документа по регулированию данного вопроса.

Между тем, глава Минтранса Худоер Худоерзода на пресс-конференции сообщил, что в первом полугодии 2018 года всеми видами транспорта перевезено почти 37,5 млн. тонн грузов.

«В частности, автомобильным транспортом 34 млн. 801,5 тыс. тонн (93%), железнодорожным транспортом 2 млн. 628,4 тыс. тонн (7%), отечественным воздушным транспортом 780 тонн.

По словам Худоерзода, в сравнении с показателями этого периода 2017 года перевозка грузов увеличилась на 4,4%, грузооборот на 11,6%, перевозка пассажиров на 9,3% и пассажирооборот на 0,1 %.

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