Махмадулло Идиев, сотрудник ОМВД района Дусти Хатлонской области, обвиняемый по статье 316 части 4 УК РТ (превышение должностных полномочий) объявлен в международный розыск.

Об этом сообщил прокурор Хатлонской области Насрулло Махмудзода на пресс-конференции 18 июля.

По его словам, судебное определение направлено в УМВД по Хатлонской области, и оперуполномоченный объявлен в розыск.

«В настоящее время Махмадулло Идиева объявили в международный розыск по требованию суда в связи с тем, что он не явился на заседание в назначенное время», - сказал прокурор.

О том, что Идиева объявят в розыск в случае если он не появится на заседании, в областном суде заявили месяц назад.

Напомним, Суд Хатлонской области изменил меру пресечения для оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным наркооборотом ОМВД района Дусти Махмадулло Идиева, который ранее находился под подпиской о невыезде.

Подсудимый Махмадулло Идиев, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, из-за чего скончался задержанный, 20 июня не явился на судебное слушание, которое было назначено на 10 часов утра.

Стороны были предупреждены о назначении судебного заседания, но подсудимый оперативник так и не явился. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов потерпевшего об изменении меры пересечения в отношении Идиева, и было решено в принудительном порядке доставить его в зал суда.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить Махмадулло Идиева к 9 годам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде четырёх лет лишения права занимать определенные должности.

В свою очередь, адвокаты потерпевшей стороны, предоставленные Коалицией гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности, Далер Курбанов и Умед Ниязов просят суд вынести самое строгое наказание с учётом обстоятельств рассматриваемого уголовного дела.

Суд над Идиевым начался в феврале 2018 года в Хатлонском областном суде под председательством Фахриддина Додоматзода. В декабре 2017 года генпрокуратура предъявила обвинения о превышении должностных полномочий оперуполномоченному управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД района Дусти, старшему лейтенанту милиции Махмадулло Идиеву. Он обвиняется в том, что при задержании жителя района Шаартуз 50-летнего Толиба Дустова превысил свои полномочия, и задержанный скончался.

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