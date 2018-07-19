В аэропорту Ташкента был задержан пассажир, в желудке которого оказалось 100 граммов золота.

Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на информационную службу Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

"При личном досмотре в желудке у него были обнаружены семь литых из чистого золота слитков в виде шариков общим весом 100 граммов", - говорится в сообщении.

В службе отмечают, что задержанный, гражданин Узбекистана, собирался вылететь в Индию.

По данным источника, он шел по "зеленному коридору", но его действия вызвали подозрение у сотрудников таможни, которые остановили его для досмотра.

По данному факту проводятся следственные мероприятия, отмечает пресс-служба ГТК.

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