Цены на жилье в столице Таджикистана после последних лет падения снова начали расти. Один квадратный метр жилья в многоэтажных домах Душанбе сегодня в среднем стоит $626.

«Согласно мониторингу ГУП «Центр ценообразования в строительной отрасли», средняя цена одного квадратного метра жилья в многоэтажных домах города Душанбе составляет $626», - сообщил председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ Джамшед Ахмадзода 19 июля на пресс-конференции.

Джамшед Ахмадзода (в середине) Фото Asia-Plus

Цена же на квадратный метр жилья, которое строит компания «Манзили дастрас», по его словам, составляет $350.

Он напомнил, что в начале года средняя стоимость квадратного метра жилья в многоэтажках столицы составляла от $350 до $600.

Причину повышения стоимости жилья в столице глава Комитета объяснил ростом цен на ввозимые из других стран строительные материалы.

"К примеру, - отметил он, - стоимость арматуры, которую мы получаем из России, за последний год выросла на 2 тыс. 150 сомони. Всё это влияет на конечную стоимость жилья».

До падения цен один квадратный метр в центре застройщики предлагали по цене от $800 до $1300.

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