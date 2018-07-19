В ближайшее время после соблюдения определенных формальностей будут запущены автобусные сообщения между другими городами Таджикистана и Узбекистана, сообщил глава Минтранса Таджикистана Худоер Худоерзода 18 июля на пресс-конференции в Душанбе.

В середине мая было открыто регулярное автобусное сообщение между Худжандом и Ташкентом. Планировалось также открытие новых автобусных рейсов в другие города Узбекистана, но пока этот вопрос так и не был решен.

Худоер Худоерзода отметил, что это вопрос времени, и Минтрансу поручено в течение одного месяца решить этот вопрос.

«У государств существует определенные сборы как на перевозку пассажиров, так и грузов. После подписания межправительственного соглашения между двумя государствами, узбекское правительство соответствующим постановлением упразднило дополнительный сбор за въезд и транзит грузовых автотранспортных средств и автобусов из Таджикистана», - сказал он.

По его словам, после недавно состоявшейся встречи транспортников обеих государств, было отмечено, что в Таджикистане тоже необходимо принять решение об упразднении всех пошлин на автобусное сообщение из соседней страны.

«Мы можем и сейчас запустить автобусное сообщение, но существующие расходы на оплату пошлин в Таджикистане будут влиять на цены билетов из Узбекистана. Протокол подписан, сейчас Управление наземного транспорта Минтранса РТ занимается процессом согласования с министерствами и ведомствами страны, и в течение месяца, как с нашей, так и с узбекской стороны будет запущено автобусное сообщение», - сказал Худоерзода.

Министр отметил, что сейчас также разрешен и вопрос отмены оплаты за въезд и транзит иностранного грузового транспорта и автобусов, пересекающих границу Узбекистана с Таджикистаном.

Автотранспорт из Таджикистана посредством автодорог Узбекистана может въезжать на территорию Казахстана, Туркменистана, а также Афганистана и Кыргызстана.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus