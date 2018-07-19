Правительство Таджикистана в скором времени ответит Комитету ООН по правам человека по делу Зайда Саидова, сказал 19 июля на встрече с журналистами Уполномоченный по правам человека республики Зариф Ализода.

При этом он подчеркнул, что «Таджикистан категорически не согласен с заявлениями некоторых институтов о том, что Зайд Саидов осужден по политическим мотивам».

«Законодательство Таджикистана вообще не предусматривает наказание по политическим мотивам, такого наказания в нашей стране вообще нет. Он приговорен судом за мошенничество, получение взятки, изнасилование, многоженство, незаконное лишение свободы, подделку документов и незаконную приватизацию», - заявил Ализода.

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) призвал правительство Таджикистана освободить предпринимателя и оппозиционера Зайда Саидова, отбывающего 29-летний срок в колонии строгого режима, отменить его приговор и пересмотреть дело. Решение комитета принято 4 апреля в ходе 122 сессии, но протокол, в котором оно зафиксировано, был опубликован лишь 16 июля.

В протоколе отмечается, что Комитет изучал дело Саидова с апреля 2015 года и пришел к выводу, что правительство Таджикистана нарушило многочисленные нормы Международного Пакта о политических и гражданских правах, прописанные в четырех статьях этого документа.

КПЧ призвал правительство Таджикистана в течение 180 дней исправить нарушения. В частности, «отменить приговор Саидову, освободить его и при необходимости обеспечить новое разбирательство в соответствии с принципами объективности, презумпции невиновности и других процедур».

В документе также содержится требование «выплатить Саидову адекватную компенсацию», а также принять меры по недопущению подобных действий в будущем.

Бывший министр промышленности Таджикистана, предприниматель Зайд Саидов был арестован 19 мая 2013 года в душанбинском аэропорту после возвращения из-за рубежа. В конце декабря того же года он был приговорен к 26 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, получении взятки, изнасиловании, многоженстве, незаконном лишении свободы.

В августе 2015 года Верховный суд Таджикистана увеличил срок заключения Зайду Саидову на три года – до 29 лет. Саидов был дополнительно обвинен в подделке документов при строительстве торгового комплекса «Душанбе Плаза» и незаконной приватизации объединения «Таджикатлас» в бытность его министром промышленности Таджикистана. За два года после вынесения первого приговора бизнесмену все полностью или частично принадлежавшие ему промышленные предприятия были конфискованы и национализированы.

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