Комитет по архитектуре и строительству Таджикистана на основе поручения правительства распорядился привести крыши зданий городов и районов страны в единые цвета.

«Мы распорядились привести кровлю жилых домов и зданий различного назначения в городах и районах страны в единые цвета», - сообщил глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода 19 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что на основании их распоряжения уже принято решение председателя города Душанбе.

Отныне, по словам Ахмадзода, все принимаемые в эксплуатацию дома в столице должны иметь крышу конкретного цвета. При этом он подчеркнул, что распоряжение также касается уже существующих домов.

«Мы не настаиваем, чтобы люди сегодня же демонтировали крышу своих домов и ставили новую, соответствующего цвета. Нет. Мы так не работаем. Всё это должно быть сделано постепенно», - сказал он.

Согласно принятому председателем столицы решения, крыши жилых домов, административных и производственных зданий левого берега реки Душанбе должны быть зеленого, а правого берега – бордового цвета.

В решении говорится, что данная мера принята для того, чтобы «город Душанбе приобрел еще более красивый и привлекательный облик».

Глава Комитета по архитектуре и строительству отметил, что это касается не только Душанбе, но и всех городов и районов республики.

«Данная инициатива нацелена на того, чтобы крыши наших домов, как в европейских городах, имели красивый вид», - добавил он.

Во многих городах Европы существуют утвержденные городскими властями законы и предписания по сохранению и выдерживанию городского кровельного ландшафта, как одной из важнейших черт неповторимой истории местности.

Под кровельным ландшафтом понимают целостное восприятие крыш единого комплекса зданий и сооружений либо просто вид на город с возвышенности.

К примеру, крыши всех зданий в Праге красного цвета, а в Париже – белого. А в России принято, чтобы крыши были зелёного цвета.

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