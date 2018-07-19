Строительство противолавинных галерей начнется либо в конце этого, либо в начале следующего года, сообщил первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзоев на пресс-конференции 18 июля.

Он отметил, что из-за проблем с финансированием вопрос начала реализации проекта по возведению противолавинных галерей затягивался.

«Достигнуты договоренности о получении $5 млн. на безвозмездной основе от Пакистана. Сейчас завершается экономическое обоснование и проектирование 55 противолавинных галерей, общей протяженностью примерно 5665 метров для бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. По предварительным расчетам, строительство начнется в конце этого или начале следующего года», - отметил Мирзоев.

Эксперты неоднократно указывали, что при реконструкции автодороги Душанбе - Худжанд - Чанак, которая завершилась в 2013 году, китайской компанией China Road самостоятельно принималось решение о выборе местоположения, типе конструкций и протяжённости противолавинных сооружений. Так было построено 23 галереи общей протяженностью 3560 м.

Комментируя этот вопрос, Сухроб Мирзоев подчеркнул, что все построенные на автотрассе галереи полностью функционируют.

«Пусть не полностью, но они обеспечивают безопасность движения на это автотрассе, но для полного обеспечения безопасности необходимо построить еще 5665 метров противолавинных галерей. Сразу это сделать невозможно, и мы приложим усилия поэтапно в течение нескольких лет завершить их возведение».

Автодорога Душанбе – Худжанд сейчас защищена тремя тоннелями и 23 галереями, а также многочисленными подпорными стенами. В основном, все эти сооружения были построены во время реабилитации трассы, последняя стадия которой завершилась в 2013 году, после сдачи в эксплуатацию тоннеля Шахристан.

В начале февраля прошлого года на заседании Группы по координации и быстрой оценке при чрезвычайных ситуациях руководство КЧС и ГО поставило вопрос о строительстве дополнительных галерей и тоннелей на участке с 60-го по 72-й км автотрассы Душанбе - Худжанд - Чанак (от Майхуры до тоннеля «Истиклол»).

В конце сентября прошлого года Минтранс Таджикистана на заседании Национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий продемонстрировал проекты противолавинных галерей на особо опасных участках горных автодорог.

В начале года, в интервью «АП» замдиректора ГУП «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт» Минтранса РТ Олимджон Холдоров, рассказывал, что рабочей группой после обсуждения в июле прошлого года был принят проект строительства сводчатой конструкции из монолитного железобетона, предварительная стоимость строительства - $8758,50 за один погонный метр. Проведение работ планируется в пять этапов. Ориентировочно строительство 55 новых противолавинных галерей на участке с 48-го км до 80-го км автомобильной дороги Душанбе - Худжанд - Чанак обойдется в $49,6 млн, засыпка верха существующих галерей - в $1,1 млн, строительство портальных и направляющих стен обойдется в $773,6. В целом для предусмотренных работ необходимо примерно $51,5 млн.