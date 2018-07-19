Суд города Худжанда, который в скором времени по обжалованию адвокатов Хайрулло Мирсаидова в кассационном порядке рассмотрит ранее принятый в отношении него приговор, должен учесть, что Мирсаидов полностью возместил нанесенный бюджету области ущерб в размере 124 тыс. сомони.

Об этом 19 июля на пресс-конференции заявил Уполномоченный по правам человека Таджикистана Зариф Ализода.

При этом он отметил, что «если бы Мирсаидов и его родные возместили ущерб до судебного разбирательства, можно было ожидать иного, более мягкого наказания».

Отвечая на вопрос журналистов о суровости приговора суда первой инстанции, омбудсмен отметил, что таковы требования действующего законодательства страны.

«Но, я знаю, что по поручению президента Таджикистана создана рабочая группа по гуманизации принятого еще в 1998 году Уголовного кодекса страны, и я надеюсь, что в новом кодексе некоторые статьи будут иметь альтернативные наказания вместо лишения свободы», - подчеркнул Ализода.

18 июля адвокаты Мирсаидова обратились с кассацией в Суд города Худжанда с учетом новых обстоятельств (возмещение ущерба) о пересмотре приговора в его отношении.

Худжандский городской суд 11 июля приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Он признан виновным в “присвоении или растрате государственных средств”, “подделке документов” и “заведомо ложном доносе”.

После объявления приговора семья журналиста выплатила в пользу государства 124 тысячи сомони в качестве компенсации ущерба, определенного следственными органами.

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