Счетная палата Республики Таджикистан в первом полугодии 2018 года в госструктурах и бюджетных организациях выявила финансовый ущерб в размере 272,3 млн. сомони.

Об этом 19 июля на пресс-конференции заявил председатель Палаты Карахон Чиллазода. Он подчеркнул, что «в результате предпринятых мер финансовый ущерб в размере 116,1 млн. сомони восстановлен».

В первой половине 2018 году Счетная палата Таджикистана провела 136 проверок в министерствах и ведомствах, бюджетных учреждениях и организациях страны.

По данным счетной палаты, самый большой финансовый ущерб государству нанесен в результате незаконного расходования госсредств – 195,5 млн. сомони. Этот пункт с большим отрывом опережает другие нарушения.

Второе место по нанесенному государству финансовому ущербу занимает недостача и необоснованное списание денежных средств – 37,7 млн. сомони. Далее идет растрата денежных средств, в этом году она выявлена в размере 23,2 млн. сомони.

Ущерб продажи и аренды госимущества составил 655 тыс. сомони - это почти в 100 раз меньше показателя прошлого года – тогда ущерб составлял 65,5 млн. сомони.

Как отметил глава Счетной палаты, в этом году уменьшилось количество проверок, соответственно уменьшились и случаи выявления финансовых правонарушений, касающихся занижения и сокрытия налоговых платежей, завышения объемов ремонтно-строительных работ.

Кроме того, в 188 бюджетных организациях были проведены аудиторские проверки, в ходе которых был выявлен финансовый ущерб в размере 8,2 млн. сомони.

Чиллазода отметил, что большинство материалов отправлено в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

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